Medipol Başakşehir maçından notlar

Galatasaray'da 6 eksik

Belhanda ve Luyindama kart sınırında

Metin Oktay unutulmadıAykut Kocaman'ın ilk maçıKocaman'dan 4 değişiklik4 oyuncu sınırdaYeni transferler yedek kulübesinde

Kaan ÜLKER - İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL - Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, evinde Medipol Başakşehir'i ağırladı. Zorlu maçı hakem Arda Kardeşler yönetti. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Serkan Olguncan üstlendi.Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, göreve teknik direktör Aykut Kocaman'ı getiren Medipol Başakşehir'i konuk etti. Ligin 19'uncu haftasındaki Beşiktaş mağlubiyeti sonrası 3 maçlık seri yakalayarak; Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK'yı devirmeyi başaran sarı kırmızılılar, evinde Başakşehir maçını da kazanarak seriyi sürdürmek ve üst sıraları takibe devam etmek istiyor. Geçen hafta evinde Hatayspor'a 5-1'lik skorla mağlup olan Başakşehir de yeni hocasıyla alacağı 3 puanla beyaz sayfa açmak istiyor. Zorlu maça Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Arda, Etebo, Onyekuru, Emre Kılınç ve Babel ilk 11'i ile çıktı. Başakşehir'de ise teknik direktör Aykut Kocaman, Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Deniz, Giuliano, Gulbrandsen ve Crivelli ilk 11'ini sahaya sürdü.GALATASARAY'DA 6 EKSİKSarı kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Emre Taşdemir, Şener, Feghouli, Oğulcan ve Falcao kadroda yer almadı. Yılbaşı gecesi yaşadığı kaza nedeniyle tedavisi devam eden Omar da kadroda yer alamadı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Emre Akbaba ve Belhanda yerine Etebo ve Onyekuru'ya forma verdi.BELHANDA VE LUYINDAMA KART SINIRINDAGalatasaray'da 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı kırmızılılarda Belhanda ve Luyindama mücadelede sarı kart görmeleri halinde 24'üncü haftada oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.METİN OKTAY UNUTULMADI Maç öncesi sarı kırmızılı takımın efsanesi Metin Oktay'ın doğum günü olması nedeniyle skorbordda videosu yayınlandı. 'Taçsız Kral' lakaplı oyuncu 2 Şubat 1936'da İzmir'de doğmuş sarı kırmızılı formayla 324 maça çıkarken 294 gole imza atmıştı.AYKUT KOCAMAN'IN İLK MAÇI Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk yerine takımın başına getirilen Aykut Kocaman ilk resmi maçına Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan Galatasaray maçıyla çıktı. KOCAMAN'DAN 4 DEĞİŞİKLİKTuruncu lacivertli takımın yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, ilk maçında takımın geçen haftaki 11'inde 4 değişiklik yaptı. Kocaman, Mehmet Topal yerine Azubuike, sol kanatta Junior Fernandes yerine Gulbrandsen, orta sahada Aleksic yerine Giuliano ve Ba yerine de Crivelli'ye görev verdi.4 OYUNCU SINIRDA Medipol Başakşehir'de Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Deniz Türüç kart sınırında bulunuyor. Turuncu lacivertli 4 futbolcu Galatasaray'a karşı kart görmeleri durumunda ligin 24'üncü haftasında oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.YENİ TRANSFERLER YEDEK KULÜBESİNDE

Galatasaray'ın yeni transferi Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ve Medipol Başakşehir'in yeni transferleri Tolga Ciğerci ve Youssouf Ndayishimiye yedek kulübelerinde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ÜLKER