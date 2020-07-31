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Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag'da N'Doye takımdan ayrıldı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Kopenhag'da sözleşmesi biten Dame N'Doye takımdan ayrıldı.

Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag'da N'Doye takımdan ayrıldı
31.07.2020 00:19 | Son Güncelleme: 31.07.2020 02:05

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5 Ağustos Çarşamba günü evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Kopenhag'da sözleşmesi biten Dame N'Doye takımdan ayrıldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kopenhag için iki farklı dönemde 217 karşılaşmaya çıkan ve 118 gol atarak, kulüp tarihinde en fazla gol atan oyuncu olan 35 yaşındaki Dame N'Doye ile sözleşme yenileme çalışmalarından sonuç alınamadığı belirtildi.

N'Doye'yi 1 yıl daha kulüpte tutmak istedikleri ancak sözleşme yenileme tekliflerinin geri çevrildiği bildirildi.

Açıklamada, N'Doye'ye sadece Medipol Başakşehir karşılaşmasında oynaması için de teklifte bulunulduğu, oyuncunun bunu da kabul etmediği kaydedildi.

2009-2012 yıllarında Kopenhag forması giyen N'Doye, Lokomotif Moskova ve Hull City deneyimlerinin ardından 2015'te Trabzonspor'a transfer olmuştu. N'Doye, 2018'de Trabzonspor'dan ayrılarak, Kopenhag'a geri dönmüştü.

Kaynak: AA

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