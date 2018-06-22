Medicana, Sivasspor'a Sponsor Olmayı Sürdürecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor ile Medicana Sağlık Grubu arasındaki sağlık sponsorluğu anlaşması bir yıl daha uzatıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2015 yılından itibaren Sivasspor ile Medicana Sağlık Grubu arasında sürdürülen sağlık sponsorluğu 2018-2019 sezonu için yenilendi.

Kulüp Genel Müdürü Cafer Kaplan ile Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray arasında imzalanan sözleşme ile Medicana yeni sezonda da kulübün sağlık sponsoru olmayı sürdürecek.



Sivasspor'un sağlık sponsoru olmaktan gurur duyduklarını belirten Demiray, şunları kaydetti:

"Şehrin en değerli markası Sivasspor, şehir halkını gururla temsil ediyor. Bizler de Medicana Sivas Hastanesi olarak buna destek olmaya çalışıyoruz. Bu sözleşme ile Demir Grup Sivasspor sağlığını bize emanet ediyor. Profesyonel futbolcularımızın, altyapı futbolcularımızın ve teknik kadronun sağlık sorunlarında yanında olacağız."

Kaplan ise yıllardır Medicana Hastaneleri ile sağlık ortaklığının devam ettiğini belirterek, "Hastanelerimizden memnunuz, ihtiyacımız halinde her zaman yanımızda oluyorlar. Yeni sezonun sağlık kontrollerine bu hafta başlıyoruz. Umarım sağlık sorunlarımızın olmadığı başarılı bir sezon geçiririz." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından sponsorluk anlaşması imzalandı.