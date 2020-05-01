Medical Park Stadyumu taraftarlarla buluşacağı günü bekliyor

- Medical Park Stadyumu taraftarlarla buluşacağı günü bekliyor Trabzon futbolu özledi Trabzonspor'un maçlarını oynadığı, Türkiye'de deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk spor tesisi olan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan 41 bin 461 kişilik stadyum korona virüs nedeniyle...

- Medical Park Stadyumu taraftarlarla buluşacağı günü bekliyor

Trabzon futbolu özledi

TRABZON - Trabzonspor'un maçlarını oynadığı, Türkiye'de deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen ilk spor tesisi olan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan 41 bin 461 kişilik stadyum korona virüs nedeniyle sessizliğe bürünmüş durumda.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 26 Ocak 2017'de 1-0 galip geldiği Konyaspor maçıyla 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda eden Trabzonspor, 18 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani katılımıyla yeni tesisinin açılışını gerçekleştirmişti.

Türkiye'de deniz yüzeyi doldurularak inşa edilen tek spor tesisi olan Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan 41 bin 461 seyirci kapasiteli Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor maçlarını oynuyor. Bordo-mavililer, yeni stadyumdaki üçüncü yılında şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak devam ettiği mücadelesine korona virüs salgını nedeniyle ara verse de çok özlediği taraftarıyla birlikte yeniden şampiyonluk mücadelesi vereceği günleri iple çekiyor. Sessizliğe bürünen dev tesis denizden ve havadan görüntülendi.

Lig'de 57 maçı yaptı

Taraftarı ile birlikte buluşacağı günü iple çeken bordo-mavili takım yeni stadyumunda ilk maçını 29 Ocak 2017'de Gaziantepspor ile oynadı. Müsabakadan 4-0 galip ayrılan Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda bugüne kadar ligde 57 maç yaptı. Söz konusu maçlarda 33 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Attığı 122 gole karşılık ise kalesinde 73 gol gördü.

İstanbul'un üç büyükleri karşısında sadece Beşiktaş'a yenildi

Trabzonspor, yeni stadyumunda İstanbul'un ezeli rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı bugüne kadar oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Attığı 23 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gördü. Bordo-mavililer iki mağlubiyeti siyah-beyazlı takım karşısında 4-3 ve 2-0'lık sonuçlarla almıştı.

Stadyum 41 bin 461 taraftarı gördü

Trabzonspor, yeni stadyumunda ortalama 30 bin seyirciye oynadı. Bordo-mavili kulüp kapasitesi 41 bin 461 olan stadını Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında doldururken, bu sezonki rekor ise tribünlerin tamamen bordo-mavili taraftarlara ait olduğu Fenerbahçe'nin 2-1 mağlup edildiği maçta geldi.

Sevdalılar iki aydır uzak

Trabzonspor Süper Lig'de 59 gündür taraftarından uzak. Bordo-mavililer en son taraftarı önünde 3 Mart 2020'de Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk etmişti. Sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi söz konusu tarihten beri taraftarından ayrı. Bordo-mavililer sahasında en son Medipol Başakşehir'i konuk etmişti. Seyircisiz oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Trabzonsporlu futbolcular ve taraftarlar, korona virüs nedeniyle liglere verilen arada sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda futbolu çok özlediklerini dile getiriyorlar.

Kaynak: İHA