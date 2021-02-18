MediaMarkt Club, Zubizu'lulara indirim fırsatı sunuyor
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MediaMarkt Club, Zubizu'lulara indirim fırsatı sunuyor

18.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:38
MediaMarkt Club, Zubizu'lulara indirim fırsatı sunuyor

Teknolojiseverlere Club kartıyla çeşitli hediyeler ve indirimler sunan MediaMarkt, Zubizu'yla iş birliğini şubat ayında yeni ürünlerle devam ettiriyor.

Teknolojiseverlere Club kartıyla çeşitli hediyeler ve indirimler sunan MediaMarkt, Zubizu'yla iş birliğini şubat ayında yeni ürünlerle devam ettiriyor.

MediaMarkt'ten yapılan açıklamaya göre şirket, Zubizu'lulara indirim fırsatı sunuyor.

Bu kapsamda 28 Şubat'a kadar Club ile MediaMarkt'tan alışveriş yapan Zubizu'lulara Samsung Galaxy S20 ve S20+ telefonlarda 250 TL, Korkmaz çay makinesinde 100 TL, Arzum mini fırında 100 TL ve Philips buharlı düzleştiricide 300 TL indirim gerçekleştirilecek.

Kampanya, şubat sonuna dek devam edecek.

Teknolojiseverler MediaMarkt Club'a tüm MediaMarkt mağazalarından veya internet sitesinden üye olabiliyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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