MEB'den YKS'ye Hazırlananlar için Online Deneme Sınavı Milli Eğitim Bakanlığı, YKS'ye hazırlanan 12.sınıf öğrencileri için online deneme sınavları yapacak. MEB, YKS online deneme sınavına nasıl kayıt olunur? YKS online deneme sınavı ne zaman? Detaylar haberimizde.

Milli Eğitim Bakanlığı, YKS'ye hazırlanan 12.sınıf öğrencileri için online deneme sınavları yapacak. MEB, YKS online deneme sınavına nasıl kayıt olunur? YKS online deneme sınavı ne zaman? Detaylar haberimizde.

MEB, YKS Online Deneme Sınavı Ne Zaman, Nasıl Kayıt Olunur?

MEB, YKS online deneme sınavının İlki 30 Mayıs'ta gerçekleştirilecek sınavlar 2 oturum halinde olacak. Sınavın ilk oturumu YKS kapsamındaki tüm dersleri kapsayacak, saat 19.00'da başlayacak ve 70 dakika sürecek.

Birinci oturumda matematik ile Türk dili ve edebiyatından 15'er, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefeden 5'er olmak üzere toplam 60 soru sorulacak. İkinci oturum ise İngilizce'den olacak, saat 21.00'de başlayacak, 30 dakika sürecek ve oturumda 20 soru yer alacak.

Sınavların yapılacağı tarihler şu şekilde:

30 Mayıs

6 Haziran

3 Haziran

20 Haziran

Sınavlara burada yer alan bağlantıdan kayıt olabilirsiniz.