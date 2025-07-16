MAZOT İNDİRİM | Akaryakıta indirim mi gelecek, ne zaman? 16 Temmuz 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG ve akaryakıt fiyatları ne kadar?

Küresel piyasada Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken, akaryakıt fiyatları da günlük olarak değişkenlik göstermeye devam ediyor. Son dönemde motorine ve benzine gelen zamların ardından, sürücüler 16 Temmuz 2025 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim olup olmadığını merak ediyor. Peki, benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 16 Temmuz 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler…

AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ? (SON DAKİKA)

Akaryakıt fiyatlarını takip eden milyonlarca araç sahibi, "Benzine ya da motorine indirim gelecek mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibarıyla, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir yeni indirim ya da zam kararı uygulanmadı.

Akaryakıta indirim mi gelecek, ne zaman

Son haftalarda ÖTV düzenlemeleri ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle fiyatlarda ciddi artışlar yaşanmıştı. Özellikle 4 Temmuz'da yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı sonrası, akaryakıt fiyatları rekor seviyelere ulaşmıştı. Ancak bu haftaya girilirken pompada fiyatlar sabit kaldı.

Güncel litre fiyatları ise şöyle:

Benzin: 51,93 TL

Motorin: 54,44 TL

LPG (Otogaz): 25,96 TL

Enerji sektörü yetkilileri, kısa vadede yeni bir indirim beklentisinin zayıf olduğunu belirtiyor. Zira brent petrol fiyatları, döviz kuru ve ÜFE bazlı otomatik ÖTV artışları, fiyatlarda yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Benzin, motorin, LPG ve akaryakıt fiyatları ne kadar

16 TEMMUZ İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 51.25 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 53.59 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26.06 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 51.11 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 53.48 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.46 TL

Güncel akaryakıt fiyatları

16 TEMMUZ ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

Ankara'da benzin litre fiyatı: 51.93 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 54.46 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 25.96 TL

16 TEMMUZ İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI!

İzmir'de benzin litre fiyatı: 52.26 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 54.80 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 25.91 TL