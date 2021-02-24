Mazot gübre desteği 2021 ne zaman verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye mazot gübre desteği ile ilgili açıklama

Mazot gübre desteği 2021 ne zaman verilecek? Sorusu çiftçiler tarafından merak ediliyor. Ziraat Bankası tarafından yatırılan 2021 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? gibi soruların yanıtları tüm ödeme bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mazot gübre desteği açıklaması

Mazot gübre desteği 2021 - 2020 ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz sene mazot ve gübre için 27 bin 213 üreticiye 48 milyon lira ödenmişti. Şimdi ise 2021 ödemeleri bekleniyor. Peki, 2020 mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte merak edilenler

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK? - 2021

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin bugün ödenmeye başlanacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bugün saat 18.00 itibariyle 6 kalemde yaklaşık 362 milyon destek ödemelerini üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını söyleyen, şunları kaydetti: "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL

Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL

Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL

Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL

Olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız.

Süt desteği ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre, TC kimlik numarasının sonu "8, 6, 4" olanlar 19 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den, "0, 2" olanlar ise 26 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den sonra yapılacaktır. Diğer ödemeler ise tek parça halinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı