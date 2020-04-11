Mazıdağı'nda sokağa çıkma yasağına uyuluyor Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sokağa çıkma yasağına uyuluyor.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde sokağa çıkma yasağına uyuluyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma yasağının uygulandığı Mardin'in Mazıdağı ilçesinde cadde ve sokaklar sesizliğe büründü.

İlçede fırıncılık yapan Veysi Kaya (32) sokak hayvanlarına ekmek veriyor.

Kaya, "Bu süreçte de hayvanlara bakmak durumundayız. Onların bizlere çok ihtiyacı var." dedi.

Sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları evlerine ulaştırılıyor.

Mazıdağı Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına devam ediliyor.

Vatandaşların ihtiyaçları jandarma personeli tarafından evlerine ulaştırılıyor.

Ayrıca ilçede vatandaşlara evde kalmaları çağrıları yapılıyor.

Kaynak: AA