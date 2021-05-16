Mazda'nın 2021 mali yılı üretimi yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle 100 bin düşecek
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Mazda'nın 2021 mali yılı üretimi yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle 100 bin düşecek

Mazda'nın 2021 mali yılı üretimi yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle 100 bin düşecek
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japon otomobil üreticisi Mazda Motor, yarı iletken çip tedarik sıkıntısının mevcut mali yılda küresel bazda üretimini 100 bin düşüreceğini açıkladı.

Japon otomobil üreticisi Mazda Motor, yarı iletken çip tedarik sıkıntısının mevcut mali yılda küresel bazda üretimini 100 bin düşüreceğini açıkladı.

Hiroşima merkezli üretici, elektronik ve otomobil üretim piyasalarını etkisi altına alan yarı iletken çip tedarik problemine ilişkin beklentisini duyurdu.

Buna göre yarı iletken çip tedarik sıkıntısı, mevcut mali yılda küresel bazda Mazda Motor'un üretimini 100 bin düşürecek.

Bu oran firmanın geçen yılki 1,17 milyonluk araç üretimin yaklaşık yüzde 8'ine denk geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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