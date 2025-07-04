Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertli ekipte kendisine doping yapılmak istendiğini itiraf etti. Maximin doping yaptı mı?

MAXİMİN DOPİNG YAPTI MI?

Fransız basınına konuşan X platformunda Nafi Alpay'ın çevirisiyle Türkiye'de ses getiren açıklamalarda Fransız oyuncu doping iddiasında bulundu.

Allan Saint-Maximin şu ifadeleri kullandı:

"Mourinho şampiyon olmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ben şampiyon olmak için geldim. Ancak kulübün çevresinde o kadar çok fazla sıkıntılı şey var ki.. Örnek vermem gerekirse eğer, iş öyle bir noktaya geldi ki bana doping yapmaya bile kalkıştılar orada." dedi.

''BANA DOPİNG YAPMAYA KALKTILAR''

Saint Maximin yaptığı açıklamada, ''Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının nedeni, futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar.'' ifadelerini kullandı.

''TEHDİT EDİYORLAR''

Konuşmasını sürdüren Fransız futbolcu, ''İnsanlar bunları bilmiyorlar. Bunları açık açık konuşamıyorsunuz çünkü sizi tehdit ediyorlar. Eğer konuşursanız 'sana şunu şunu yaparız' diyorlar. Bazen futbolu aşan konuların içinde buluyorsunuz kendinizi.'' dedi.