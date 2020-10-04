Mauritius Adaları'nda karaya oturan petrol tankeri Hint Okyanusu'nu kirletmeye devam ediyor
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Mauritius Adaları'nda karaya oturan petrol tankeri Hint Okyanusu'nu kirletmeye devam ediyor

04.10.2020 10:55 | Son Güncelleme: 04.10.2020 10:55
Mauritius Adaları'nda karaya oturan petrol tankeri Hint Okyanusu'nu kirletmeye devam ediyor

Mauritius açıklarında 25 Temmuz'da bir resife çarpan ve karaya oturan MV Wakashio petrol tankerinden sızıntılar devam ediyor.

Mauritius açıklarında 25 Temmuz'da bir resife çarpan ve karaya oturan MV Wakashio petrol tankerinden sızıntılar devam ediyor. Japonya bandıralı tankerden sızan petrol Mauritius'un temiz ve doğa harikası sularını kirletmeye devam ediyor. 

Dünyanın en büyük endüstri gruplarından biri olan BIMCO'nun baş denizcilik analisti Peter Sand, "Böyle bir şeyin gerçek bir felakete dönüşmesini önlemek için geminin etrafına bir bariyer koymak, yapılacak akıllıca bir şey olurdu" dedi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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