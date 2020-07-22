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Matlı: "Yarının güçlü Türkiye'si için Bursa'nın fikre, girişime ve markalaşmaya önem vermesi gerek"

Bursa Ticaret Borsası (BTB) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Genç Girişimciler Kurulu, temmuz ayı olağan toplantısında AK Parti heyetini ağırladı.

Matlı:
22.07.2020 11:38 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:43

Bursa Ticaret Borsası (BTB) koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Genç Girişimciler Kurulu, temmuz ayı olağan toplantısında AK Parti heyetini ağırladı. Matlı, yarının güçlü Türkiye'si için Bursa'nın fikre, girişime ve markalaşmaya önem vermesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Tuncay Kiraz'ın yanı sıra AK Parti Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve Gürsu ilçeleri ekonomi işleri başkanları, Bursa Ticaret Borsası Genel Sekreteri Fehmi Yıldız, TOBB Bursa Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı İbrahim Özmen ve icra kurulu üyelerini toplantıya katıldı. Bursa Ticaret Borsası Proje ve İş Geliştirme Sorumlusu Serhat İlseven tarafından AK Parti heyetine, genç girişimcilere imkan tanıyarak Bursa'nın yeni ve güçlü markalar çıkartması, global dünyada yerini alan bir şehir olması hedefiyle, İstanbul'daki Facebook İstasyon'un bölgesel ayağını oluşturan 'İstasyon Bursa' çalışmalarına ilişkin sunum gerçekleştirilerek, platform hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

TOBB Bursa Genç Girişimciler İcra Kurulu ve TOBB Doğu Marmara Bölge Başkanı İbrahim Özmen, AK Parti heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ocak ayında protokolü imzalanan projede, korona virüs salgını sebebiyle gecikmeler yaşandığını ifade eden Özmen, "Hayata geçireceğimiz projeler ve eğitim faaliyetleriyle, genç girişimcilerimizin ve KOBİ'lerimizin dijital dünyada büyümelerine öncülük edeceğiz. 'İstasyon Bursa' ile eğitim, girişimcilik, teknoloji ve sosyal alanlar olmak üzere 4 ana başlıkta çalışma yapacağız. Proje kapsamında gelecek talepleri, kentimizin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak tarım, gıda ve hayvancılık ve otomotiv teknolojileri çerçevesinde inceleyeceğiz" diye konuştu.

'İstasyon Bursa' ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı da Bursa ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak çalışmaların yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de ağırlık verdiklerini ifade etti. Teknolojiyi iyi kullanabilen gençlerin ve girişimcilerin yetişmesinin önemine dikkat çeken Başkan Matlı, "Yarının güçlü Türkiye'si için Bursa'nın fikre, girişime ve markalaşmaya önem vermesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. İstanbul'da açılan Facebook İstasyon'un bölgesel ayağını oluşturan 'İstasyon Bursa' ile girişimciler için bir buluşma, ortak çalışma ve kapasite geliştirici eğitimlere erişim alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece, nitelikli büyüme ve yüksek teknolojiye sahip katma değerli ürünler üretebilmek için ihtiyaç duyulan çözüm odaklı yetişmiş insan gücünü de Bursa'mıza ve iş dünyasına kazandırmış olacağız" dedi.

İstasyon Bursa'nın kent genelinde büyük bir ses getirdiğini dile getiren AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Tuncay Kiraz, "AK Parti kadroları olarak bizler siyaseti çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için yapıyoruz. Bugüne kadar, AK Parti hükümetleri boyunca girişimcilerimize proje bazlı milyonlarca liralık destekte bulunduk. Dolayısıyla ülkemizin ve kentimizin kalkınmasında, geleceğin teminatı olan gençlerimizi ve girişimcilerimizi son derece önemsiyoruz. Marka kent Bursa'ya değer katacak çalışmaların tamamında da iş birliği yapmaya hazırız. Bursa Ticaret Borsası öncülüğünde hayata geçirilen İstasyon Bursa platformunun, bu bağlamda farkındalık oluşturacağına inanıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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