MasterChef Türkiye 48. bölüm fragmanı yayımlandı! MasterChef kim elendi? MasterChef Türkiye, Pazar akşamı ekrana gelen bölümde eleme heyecanı yaşandı. Tabağı başarısız olan bir ismin yarışmaya veda etmesiyle birlikte yayımlanan 48. yeni bölüm fragmanıyla da, MasterChef'e katılacak yeni yarışmacı belli oldu. MsterChef'te kim elendi?

MasterChef'in 47. bölümünde, eleme potasında bulunan Özgül, Ebru, Berker, Eray, Gülşah ve Duygu, dana yanağı ile yaratıcı tabaklar çıkarmak için mücade etti ve sonunda Eray, Duygu ve Özgül potadan çıkmayı başardı. İşte, MasterChef türkiye 47. bölümde olanlar...

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

İlk oyunda başarılı olarak potadan çıkan üç yarışmacı Eray, Duygu ve Özgül oldu. Berker, Ebru ve Gülşah ise üç eleme adayı olarak potada kalmaya devam etti.

Mehmet Şef yarışmacılara duxelle (düksel) pirzola tarifi verdi. Günün sonunda şefler, en başarılı şekilde tabağı hazırlayan iki yarışmacıyı daha potadan çıkararak elenen yarışmacıyı belirledi. Böylece, 6 Eylül MasterChef 2020'den elenen isim Gülşah Suna oldu.

MASTERCHEF 48. BÖLÜM FRAGMANI

Pazartesi akşamı TV8'de izleyici karşısına çıkacak yarışmada yeni bir yarışmacı dahil oluyor. Her egeçen gün yarışmacıların, hırsları ön plana çıkıyor. 48. bölümde de Duygu'nun sözleri dikkat çekti.

Elenen Gülşah'ın yerine gelecek isim belirlendi ve böylece yeni MasterChef adayı Arem Yüce oldu. 16 yarışmacı kaptanlık oyunu için en iyi menemeni yapmak için kıyasıya yarışacak.