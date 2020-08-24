MasterChef Sefa kimdir? MasterChef Sefa MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Sefa hayat hikayesi! MasterChef Sefa Instagram hesabı!
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MasterChef Sefa kimdir? MasterChef Sefa MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Sefa hayat hikayesi! MasterChef Sefa Instagram hesabı!

Performansı ile MasterChef Türkiye'ye damga vuran MasterChef Sefa Okyay Kılıç, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğu ile izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, MasterChef Sefa, başarı yolcuğunda neler yaptı. Sefa Okyay Kılıç kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? MasterChef Sefa'ın hikayesi, başarı yolculuğu, MasterChef Sefa Instagram hesabı!

MasterChef Sefa kimdir? MasterChef Sefa MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Sefa hayat hikayesi! MasterChef Sefa Instagram hesabı!
24.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 24.08.2020 12:42

Yaptığı yemekler ve yarışma performansı ile dikkatleri çeken başarılı yarışmacı MasterChef Sefa, hayat hikayesi ve MasterChef yolculuğuyla da ilgi odağı oluyor. Peki, MasterChef Sefa kimdir, yaşı kaç, nereli, mesleği ne? İşte, MasterChef Sefa Okyay Kılıç MasterChef Türkiye yolculuğu, MasterChef Sefa hayat hikayesi ve MasterChef Sefa Instagram hesabı paylaşımları! İzleyicilerin beğenisini toplayan MasterChef Sefa'ı mercek altına alıyoruz.

MASTERCHEF SEFA KİMDİR?

Sefa Okyay Kılıç, 24 yaşında. Gazi Üniversitesi Gastronomi Sanatları Fakültesi mezunu. Bir hafta önce Londra'dan gelmiş. Londra'da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışan Sefa Kılıç, şeflerin karşısına çok iyi hazırlanarak çıktığını ve MasterChef'i kazanmaya geldiğini söyledi.

Sefa Okyay Kılıç, Londra'dan MasterChef için gelme sebebini şu sözleri ile açıkladı "Bir insan kendi topraklarında kendi halkının önünde başarılı olursa ve burada kendini ispatlarsa dünyaya çok rahatlıkla kendini ispatlayabilir. Bunun örneği birçok Türk şef var zaten. Bu yüzden kendi ülkemde başarılı olmak için buraya geldim."

MASTERCHEF SEFA MASTERCHEF TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ!

MasterChef Türkiye'ye yatak olarak karnıbahar püresi kullandığı erik soslu bademli somon füme yapmıştı. Bu turda ilk turda Mehmet şef evet - Danilo şef evet - Somer Şef evet oyu amıştı ve böylece MasterChef Türkiye 2020'de üst tura çıkmayı başarmıştı.

Sefa Okyay Kılıç, MasterChef Türkiye üçlü eleme turunda verilen 40 dakikalık sürede Hint mutfağının sevilen yemeklerinde Tikka Masala yaptı. Rakiplerine göre daha iyi tabak çıkaran Sefa Okyay Kılıç, MasterChef final turuna çıktı.

Sedat'ın elenmesinin ardından 15 kişi kalan yarışmacılara eski yarışmacılardan Sefa Okyay Kılıç yarışmaya dahil oluyor.

MASTERCHEF SEFA INSTAGRAM HESABI PAYLAŞIMLARI

MasterChef Sefa kimdir? MasterChef Sefa MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Sefa hayat hikayesi! MasterChef Sefa Instagram hesabı!
MasterChef Sefa kimdir? MasterChef Sefa MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Sefa hayat hikayesi! MasterChef Sefa Instagram hesabı!
MasterChef Sefa kimdir? MasterChef Sefa MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Sefa hayat hikayesi! MasterChef Sefa Instagram hesabı!
MasterChef Sefa kimdir? MasterChef Sefa MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Sefa hayat hikayesi! MasterChef Sefa Instagram hesabı!
MasterChef Sefa kimdir? MasterChef Sefa MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Sefa hayat hikayesi! MasterChef Sefa Instagram hesabı!
MasterChef Sefa kimdir? MasterChef Sefa MasterChef Türkiye yolculuğu ve MasterChef Sefa hayat hikayesi! MasterChef Sefa Instagram hesabı!

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