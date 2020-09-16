Masterchef MasterClass Oyunu'nu kim kazandı? 16 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri ile seyircinin karşısına çıktı. Gece sonunda bir kişi MasterClass'ı kazanacak. Peki, MasterChef'te MasterClass'ı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 16 Eylül Masterchef MasterClass Oyunu'nu kim kazandı?
16.09.2020 19:10 | Son Güncelleme: 16.09.2020 19:13
MasterChef'te bugün MasterClass oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar özel yemekleri yapmaya çalışarak MasterClass'ı kazanmayaçalıştı. Peki, 16 Eylül Masterchef MasterClass Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te MasterClass'ı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 16 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı?
16 EYLÜL MASTERCHEF MASTERCLASS OYUNU'NU KİM TAKIM KAZANDI?
Masterchef MasterClass Oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
ELEME ADAYLARI KİMLER?
1. eleme adayı: Serhat
2. eleme adayı: Özgül
MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR
Mavi Takım kaptanı: Furkan
Kırmızı takım kapanı: Selin
Mavi Takım:
Fukan
Emir
Serhat
Özgül
Esra
Duygu
Celal
Uğur
Kırmızı takım:
Selin
Barbaros
Berker
Ebru
Ayyüce
Sefa
Ebru
Eray