Masterchef MasterClass Oyunu'nu kim kazandı? 16 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri ile seyircinin karşısına çıktı. Gece sonunda bir kişi MasterClass'ı kazanacak. Peki, MasterChef'te MasterClass'ı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 16 Eylül Masterchef MasterClass Oyunu'nu kim kazandı?

MasterChef'te bugün MasterClass oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar özel yemekleri yapmaya çalışarak MasterClass'ı kazanmayaçalıştı. Peki, 16 Eylül Masterchef MasterClass Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te MasterClass'ı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 16 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? 16 EYLÜL MASTERCHEF MASTERCLASS OYUNU'NU KİM TAKIM KAZANDI? Masterchef MasterClass Oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz. ELEME ADAYLARI KİMLER? 1. eleme adayı: Serhat 2. eleme adayı: Özgül MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR Mavi Takım kaptanı: Furkan Kırmızı takım kapanı: Selin Mavi Takım: Fukan Emir Serhat Özgül Esra Duygu Celal Uğur Kırmızı takım: Selin Barbaros Berker Ebru Ayyüce Sefa Ebru Eray