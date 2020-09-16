Masterchef MasterClass Oyunu'nu kim kazandı? 16 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
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Masterchef MasterClass Oyunu'nu kim kazandı? 16 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? Masterchef eleme adayları kim oldu?

MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri ile seyircinin karşısına çıktı. Gece sonunda bir kişi MasterClass'ı kazanacak. Peki, MasterChef'te MasterClass'ı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 16 Eylül Masterchef MasterClass Oyunu'nu kim kazandı?

Masterchef MasterClass Oyunu'nu kim kazandı? 16 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? Masterchef eleme adayları kim oldu?
16.09.2020 19:10 | Son Güncelleme: 16.09.2020 19:13

MasterChef'te bugün MasterClass oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar özel yemekleri yapmaya çalışarak MasterClass'ı kazanmayaçalıştı. Peki, 16 Eylül Masterchef MasterClass Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te MasterClass'ı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 16 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı?

16 EYLÜL MASTERCHEF MASTERCLASS OYUNU'NU KİM TAKIM KAZANDI?

Masterchef MasterClass Oyunu henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

1. eleme adayı: Serhat

2. eleme adayı: Özgül

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR

Mavi Takım kaptanı: Furkan

Kırmızı takım kapanı: Selin

Mavi Takım:

Fukan

Emir

Serhat

Özgül

Esra

Duygu

Celal

Uğur

Kırmızı takım:

Selin

Barbaros

Berker

Ebru

Ayyüce

Sefa

Ebru

Eray

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