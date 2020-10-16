MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu?

Masterchef bugün 15 Ekim Perşembe 2. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışmanın sonucunda kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmıştı. Buna göre mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 3. ve 4. eleme adayları kim?