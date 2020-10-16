MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu?
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MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu?

16.10.2020 00:18 | Son Güncelleme: 16.10.2020 00:21
MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 15 Ekim Masterchef eleme adayları kim oldu?

Masterchef bugün 15 Ekim Perşembe 2. dokunulmazlık takım oyunu oynandı. Yarışmanın sonucunda kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmıştı. Buna göre mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. Peki bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? 3. ve 4. eleme adayları kim?

Masterchef'te bugün Somer Şef'in Analı Kızlı yemeği ile dokunulmazlık oynandı. Peki bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? 15 Ekim Perşembe dokunulmazlığı kim aldı? 3. eleme adayı olarak hangi ismi söyledi?

15 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazandı. Takım yarışmasında Kırmızı takım kazanan taraf odu ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu Esra kazandı. Eleme adayı olarak Emir'in ismini söyledi. Takım içerisinde yapılan oylamaya göre ise 4. aday Uğur seçildi.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

3. eleme adayı : Emir

4. eleme adayı : Uğur

Haftanın 3. eleme adayı Emir olurken, takım içerisinde yapılan oylamada 4. eleme adayı mavi takımın kaptanı Uğur seçildi.

BUNA GÖRE HAFTANIN TÜM ELEME ADAYLARI

1. eleme adayı : Didem

2. eleme adayı : Özgül

3. eleme adayı : Emir

4. eleme adayı : Uğur

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