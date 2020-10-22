Masterchef 22 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? Skor kaç kaç bitti?

Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Şefler çay saati menüsünden 7 çeşit yemek çıkartılmasını istedi. Peki Masterchef ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takı mı kazandı? Kırmızı takım mı kazandı?