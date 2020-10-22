Masterchef 22 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? Skor kaç kaç bitti?
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Masterchef 22 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? Skor kaç kaç bitti?

22.10.2020 22:02 | Son Güncelleme: 22.10.2020 22:36
Masterchef 22 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? Skor kaç kaç bitti?

Masterchef tüm heyecanıyla devam ediyor. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu bugün ekranlara geldi. Şefler çay saati menüsünden 7 çeşit yemek çıkartılmasını istedi. Peki Masterchef ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takı mı kazandı? Kırmızı takım mı kazandı?

MasterChef Türkiye bu akşam birbirinden güzel tariflerile dokunulmazlık oyununa sahne oluyor. Yarışmanın sonunda iki takımdan birisi dokunulmaz olacak ve potaya girmeyecek. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 22 Ekim Perşembe Masterchef Dokunulmazlık Oyunu'nu hangi takım kazandı?

MASTERCHEF 22 EKİM PERŞEMBE GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Haftanın 2. dokunulmazlık oyununda şefler Çay Saati ile 7 çeşit yemek yapılmasını istedi. Yapılacaklar: Vişneli mekik - sosyete mantısı - çilekli tart - ekler - sakallı sandviç - dereotlu poğaça - çatal şeklindedir.

22 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM DOKUNULMAZLIĞINI KİM KAZANDI?

Bugün 2 takım kıyasıya mücadele etti. Şeflerin verdiği oylama sonucunda mavi takım 4-3 kazandı.

KAZANAN : MAVİ TAKIM

KAZANAN TAKIMLAR KİMLER? HANGİ YEMEKLER KAZANDI?

Vişneli mekik kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

Masterchef 22 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? Skor kaç kaç bitti?

Sosyete mantısı kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

Masterchef 22 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? Skor kaç kaç bitti?

Çilekli tart kazanan takım : MAVİ TAKIM

Ekler kazanan takım : MAVİ TAKIM

Masterchef 22 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? Skor kaç kaç bitti?

Sakallı sandviç kazanan takım : KIRMIZI TAKIM

Masterchef 22 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? Skor kaç kaç bitti?

Dereotlu poğaça kazanan takım : MAVİ TAKIM

Masterchef 22 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? Skor kaç kaç bitti?

Çatal kazanan takım : MAVİ TAKIM

Masterchef 22 Ekim dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? Skor kaç kaç bitti?

SONUÇ

MAVİ TAKIM : 4

KIRMIZI TAKIM : 3

Buna göre dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmıştır. Kırmızı takım ise kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynayacaktır.

MAVİ TAKIM KADROSU

Eray, Barbaros, Furkan, Serhat, Uğur, Esra, Ayyüce

KIRMIZI TAKIM KADROSU

Emir, Ebru, Berker, Özgül, Sefa, Tanya

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