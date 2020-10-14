Masterchef 13 Ekim Salı eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye haftanın 1. ve 2. eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef 13 Ekim Salı günkü yeni bölümünde 2 eleme adayı çıktı. 1 kişi de dokunulmazlığı kazandı. Yarışmacılar Ratatuy yemeği yaparak birbirleriyle yarıştı. Peki Masterchef eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı? Tüm detaylar haberimizde...