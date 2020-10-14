Masterchef 13 Ekim Salı eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye haftanın 1. ve 2. eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Masterchef 13 Ekim Salı eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye haftanın 1. ve 2. eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı?

14.10.2020 00:22 | Son Güncelleme: 14.10.2020 00:26
Masterchef 13 Ekim Salı eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye haftanın 1. ve 2. eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef 13 Ekim Salı günkü yeni bölümünde 2 eleme adayı çıktı. 1 kişi de dokunulmazlığı kazandı. Yarışmacılar Ratatuy yemeği yaparak birbirleriyle yarıştı. Peki Masterchef eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı? Tüm detaylar haberimizde...

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yapılan yeni bölümde haftanın 1. ve 2. eleme adayları belli oldu. Ayyüce ise dokunulmazlığı kazandı. Peki 1. ve 2. eleme adayları kimler?

13 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

13 Ekim Salı 2020 dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştır. Ardından Kırmızı takım kendi içerisinde bireysel dokunulmazlık oynamıştır.

MAVİ TAKIM

Uğur

Furkan

Esra

Emir

Berker

Tanya

Ebru

KIRMIZI TAKIM

Sefa

Serhat

Barbaros

Eray

Özgül

Ayyüce

Didem

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oynamıştır. Buna göre bireysel dokunulmazlığı Ayyüce kazanmıştır. Ayyüce de haftanın 1. eleme adayı olarak Didem'i söylemiştir.

DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM:

Ayyüce

ELEME ADAYLARI:

Haftanın 1. eleme adayı : Didem

Haftanın 2. eleme adayı : Özgül

İlgili Haberler

Masterchef eleme potasında kimler var? 4 Ekim Masterchef kim elendi?
Masterchef eleme potasında kimler var? 4 Ekim Masterchef kim elendi?
MasterChef kim elendi? MasterChef 11 Ekim eleme potasında kimler var?
MasterChef kim elendi? MasterChef 11 Ekim eleme potasında kimler var?
Masterchef'te kim elendi? 4 Ekim Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?
Masterchef'te kim elendi? 4 Ekim Masterchef elenen yarışmacı kim oldu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Vladimir Putin Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Serdar Ortaç Merve Boluğur Ahmet Mümtaz Taylan
Spor Ozan Kabak Fatih Terim Gökhan Töre Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Kız Alkol İzmir Apple
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Masterchef 13 Ekim Salı eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye haftanın 1. ve 2. eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 00:29:51. #1.14#
title