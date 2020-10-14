Masterchef 13 Ekim Salı eleme adayları kim oldu? Masterchef Türkiye haftanın 1. ve 2. eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı?
14.10.2020 00:22 | Son Güncelleme: 14.10.2020 00:26
Masterchef 13 Ekim Salı günkü yeni bölümünde 2 eleme adayı çıktı. 1 kişi de dokunulmazlığı kazandı. Yarışmacılar Ratatuy yemeği yaparak birbirleriyle yarıştı. Peki Masterchef eleme adayları kim? Dokunulmazlığı kim kazandı? Tüm detaylar haberimizde...
Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yapılan yeni bölümde haftanın 1. ve 2. eleme adayları belli oldu. Ayyüce ise dokunulmazlığı kazandı. Peki 1. ve 2. eleme adayları kimler?
13 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?
13 Ekim Salı 2020 dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazanmıştır. Ardından Kırmızı takım kendi içerisinde bireysel dokunulmazlık oynamıştır.
MAVİ TAKIM
Uğur
Furkan
Esra
Emir
Berker
Tanya
Ebru
KIRMIZI TAKIM
Sefa
Serhat
Barbaros
Eray
Özgül
Ayyüce
Didem
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNU'NU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oynamıştır. Buna göre bireysel dokunulmazlığı Ayyüce kazanmıştır. Ayyüce de haftanın 1. eleme adayı olarak Didem'i söylemiştir.
DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM:
Ayyüce
ELEME ADAYLARI:
Haftanın 1. eleme adayı : Didem
Haftanın 2. eleme adayı : Özgül