Marmaris zabıtasından tatilcilere İngilizce korona virüs uyarısı
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Marmaris zabıtasından tatilcilere İngilizce korona virüs uyarısı

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, turist yoğunluğunun artması üzerine maske ve mesafe uyarısını İngilizce olarak da yapmaya başladı.

Marmaris zabıtasından tatilcilere İngilizce korona virüs uyarısı
13.08.2020 12:24 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:28

Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, turist yoğunluğunun artması üzerine maske ve mesafe uyarısını İngilizce olarak da yapmaya başladı.

Son günlerde ülke genelindeki vaka sayılarında görülen artış nedeniyle Korona virüse karşı tedbirler sıklaştırıldı. Marmaris Belediyesi de salgın nedeniyle vatandaşları uyarmayı sürdürüyor. Ellerinde megafonla plajları ve kalabalık caddeleri dolaşan zabıta ekipleri, ilçede tatil yapan yabancı turistler için de İngilizce anons yapmaya başladı.

Zabıta personeli megafon aracılığıyla vatandaşlara Türkçe ve İngilizce olarak "Sevgili vatandaşlarımız, değerli misafirlerimiz; korona virüs ile mücadelede kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz bu dönemde lütfen maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" uyarısı yapıyor.

Yüksek sezon nedeniyle özellikle plajlarda ve sahil yürüyüş yolunda yoğunluğun arttığına işaret eden yetkililer "Sadece Marmarisliler için değil, plajlara gelen yabancı misafirlerimiz için de anonslar yapıyoruz. Virüse karşı tatilcileri uyarıyoruz. İlk olarak İngiltere'den misafirlerimiz gelmeye başladığı için İngilizce yaptık. Şimdi Rus turist sayısında artış yaşanıyor. Bu nedenle anonsu Rus misafirlerimiz için de Rusça yapacağız" şeklinde konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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