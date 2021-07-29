Marmaris yangın haber son dakika! Marmaris İçmeler canlı görüntüler! Marmaris'te yangın nerede çıktı? Yangınlar neden çıkıyor?

Türkiye, Manavgat'ı konuşurken bir yangın da Marmaris'te çıktı. Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Marmaris yangın haber son dakika! Marmaris İçmeler canlı görüntüler!

Marmaris yangın haber son dakika!Marmaris İçmeler canlı görüntüler! Antalya Manavgat'ta ikinci gününe giren orman yangınından sonra bir feci haber daha geldi. Muğla Marmaris'te de ormanlık alanda yangın çıktı. İlçede alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor

MARMARİS YANGIN HABERLERİ SON DAKİKA!

Türkiye, Antalya'yı konuşurken bir yangın da Marmaris'te çıktı. Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Başta Antalya'nın Manavgat ilçesinde olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde orman yangınları yaşanırken bir kötü haber de Muğla'nın Marmaris ilçesinden geldi.

YANGIN, YERLEŞİM BÖLGELERİNİ TEHDİT EDİYOR



Edinilen son bilgilere göre Marmaris Armutalan bölgesindeki ormanlık alanda 13.05 sıralarında yangın çıktı. Alevler hızla geniş bir alana yayılırken, yangını kontrol altına almak için Muğla'daki ekipler bölgeye yönlendirildi. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

MARMARİS İÇMELER'DE YANGIN

Marmaris Belediyesi'ne ait canlı yayından görüntüler gelmeye devam ediyor. İçmeler'de kayda alınan görüntüler!