Marmaris ve Datça'da 132 göçmen kurtarıldı - Haberler
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Marmaris ve Datça'da 132 göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Marmaris ve Datça'da 132 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen toplam 132 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen toplam 132 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris açıklarında 4 ayrı düzensiz göçmen kurtarma operasyonunda lastik bot içerisinde 47, can üç ayrı can salı içinde ise 37 olmak üzere toplam 84 düzensiz göçmen Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itildi. Açık denizde kurtarılmayı bekleyen düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında ise iüç ayrı can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınmasının ardından bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına can salları içindeki toplam geri itilen toplam 48 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Toplam 132 düzensiz göçmen Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/İHA)

Marmaris ve Datça'da 132 göçmen kurtarıldı

Marmaris ve Datça'da 132 göçmen kurtarıldı

Marmaris ve Datça'da 132 göçmen kurtarıldı

Marmaris ve Datça'da 132 göçmen kurtarıldı

Marmaris ve Datça'da 132 göçmen kurtarıldı

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