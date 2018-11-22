Marmaris Turizmine Aile Boyu Katkı Katkı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki turizmci Salih Tunç, ailesiyle kentin kış turizmine katkı sağlamak için su sporlarına yönelik çektiği görüntü ve fotoğrafları bir CD'de toparlayıp 25 ülkedeki 123 turizm acentesine gönderdi.

Akaryakıt istasyonu, kafeterya, restoran, 2 su sporu istasyonu, İsveç'te 2 restoran ayrıca Aydın'da 18 ülkeye ihracat yaptığı zeytin fabrikası bulunan iş insanı Salih Tunç, Marmaris'in kış turizmine ve tanıtımına katkı sağlamak için ailesiyle birlikte harekete geçti. İsveç ve Türk vatandaşlığı bulunan eşi Marina, kızları Selina (20) ve Melissa (17) ve oğulları Benjamin (12) ve Mikail Tunç(7) ile birlikte su sporları yapan Salih Tunç, o anları fotoğrafladı ve görüntüledi. Ayrıca yaz aylarında jet ski, muz, deniz paraşütü, sürat botu gibi su sporları yapan turistlerin çektiği 6 bin fotoğraf arasından en iyileri seçilerek, ailenin çalışmalarına eklendi. 2 saatlik görüntü, 10 dakikaya indirildi. Seçilen 20 fotoğrafta tanıtım CD'sine eklendi. 3 bin adet çoğaltılan CD, 25 ülkedeki 189 acenteye gönderildi. Ayrıca, Marmarisli turizmcilerin Avrupa'da katılacağı çeşitli fuarlarda da tanıtım CD'sinin kullanılması için girişimde bulunduğu belirtildi.

'HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEMEK LAZIM'

Marmaris'i tanıtarak, kış turizmini de canlandırmak istediklerini söyleyen Salih Tunç, Turizmden ekmek kazanıyoruz. Kazandığımız ekmeğimize sahip çıkmak için ailemle birlikte bir proje hayata geçirdik. Tamamen kendi imkanlarımızla deniz paraşütünde cep telefonu ve drone ile görüntüler ve fotoğraflar çektik. Yurt dışındaki fuarlara katılan, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği ve belediyemize bu görüntülerimizi vermeyi planlıyoruz. Marmaris'in tanıtımı için her şeyi devletten beklememek lazım. İmkanları iyi olan turizmcilerin, şehrimizin tanıtımına bizim gibi destek olmalarını istiyorum dedi. - Muğla