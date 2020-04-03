Marmaris'te yürüyüş, koşu, bisiklete binme ve fotoğraf çekmek yasaklandı
Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı yasaklar alındı.
03.04.2020 20:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:56
Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı yasaklar alındı.
Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan kurul, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararları görüştü. Bu kapsamda, ilçe merkez ve mahallelerinde ferdi ve toplu olarak yürüyüş, bisiklete binme, koşu, fotoğraf çekme, sportif ve hobi faaliyetlerinin yasaklanmasına oy birliğiyle karar verildi.
Kaynak: AA