Marmaris'te yürüyüş, koşu, bisiklete binme ve fotoğraf çekmek yasaklandı Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı yasaklar alındı.

Marmaris İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı yasaklar alındı.

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan kurul, Kovid-19 önlemleri kapsamında yeni kararları görüştü. Bu kapsamda, ilçe merkez ve mahallelerinde ferdi ve toplu olarak yürüyüş, bisiklete binme, koşu, fotoğraf çekme, sportif ve hobi faaliyetlerinin yasaklanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Kaynak: AA