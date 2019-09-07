Marmara OSB binlerce kişiye istihdam kapısı olacak

07.09.2019 18:52

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 bin 200 dönümlük bir alana kurulacak olan Marmara Ana Metal Organize Sanayi Bölgesi için mütevelli heyet Kaymakam Günhan Yazar başkanlığında toplandı.



Toplantıya OSB ortaklarından Bandırma Belediyesi adına Belediye Başkanı Tolga Tosun, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi adına Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri Fahri Atlı ve Zeynep Özdemir, Marmara OSB Başkanı Sadettin Çay ile OSB'de yatırım yapacak işadamları katıldı. Toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Günhan Yazar, "Bakanlığımız aldığı bir kamulaştırma kararı var. O karar üzerine şu anda arazilerin edinimi aşamasındayız. Yönetim Kurulu Başkanımızla birlikte 15-20 gün önce Balıkesir Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaretimizde o aşamayı da başlattık. Valimizin onayı ile oluşacak bir Kıymet Takdir Komisyonumuz var. Yine aynı şekilde bir Uzlaşma Komisyonumuz var. Komisyonlarımızın yürüteceği çalışmalarla ilk önce arazilerin sulh yoluyla edinilmesini planlıyoruz. Amacımız buradaki arazilerin mümkün olduğunca anlaşma yoluyla edinilmesidir. Ben bunun bu şekilde olacağını ümit ediyorum. 1,5-2 ay içerisinde bu aşamayı tamamlamış olacağız" dedi.



Çay : Binlerce kişiye istihdam sağlayacak bir ihracat üssü olacak



Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Marmara OSB Başkanı Sadettin Çay, Ana Metal Sanayi ağırlıklı olarak başlayan projenin geldiği son aşamada, Yüksek Teknoloji, Enerji, Otomotiv ve Savunma Sanayi ağırlıklı bir yapıya gittiğini ifade etti. Çay, " Takriben binlerce kişiye istihdam sağlayacak bir proje. Türkiye'nin ihracat üssü olacak bir Organize Sanayi Bölgesi olacağız. Bu konuda gayretlerimiz çalışmalarımız var. Her ne kadar ana metal olarak başlamış olsak da Yüksek Teknoloji, Enerji, Makina, Otomotiv ve Savunma Sanayi sektörlerinde yoğunlaşmamız söz konusu. OSB'nin ilk teşekkülü zamanında daha farklı ve daha büyük bir alan talebi oluşmuştu. Bu alanda Türkiye'nin döküm alanında köklü firmaları da vardı. Bunlar demir çelik fabrikalarıydı. Bunların şu anda bölgede yatırımları olup olmadığını bilmiyorum ama bizim OSB'miz içerisindeki ağırlıklarından vazgeçtiler. Yani OSB'yi oluşturma vasıflarını yitirdiler. Bir kısmı tamamen çekildi hatta bölgede sanayicilik yapmaktan da çekildiler. Buradaki arazilerini farklı alanlara kaydırdılar. Burada bir sanayi oluşacak ise Bakanlığımızın verdiği yetki çerçevesinde bizim Marmara OSB olarak oluşturduğumuz Makine, Yüksek Teknoloji, Enerji, Otomotiv ve Savunma Sanayi Alanlarındaki yatırımlar geçerli olacak. İsmi geçen firmaların OSB içinde ya hiç üyelikleri kalmadı ya da sembolik hale geldiler. Bu sembolik metrekarelerle de o çapta bir bacasız sanayi yapılması söz konusu değil. Onların katkıları, yapacakları ya da ileriye dönük yapmayı planladıkları sanayi yatırımları bizim OSB'mizle ilgili değildir. Liman ihtiyacımız olacak ama sadece liman değil, havaalanına da ihtiyacımız olacak. Artık ağır sanayiden ziyade Yüksek Teknoloji ağırlıklı sanayiye evrilmiş bir OSB'den bahsediyoruz. Hal böyle olunca bizim daha çok uçak kargosuna ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Limanı da biz muhtemelen fazla fazla doldururuz ama uluslararası lojistik sadece denizden ibaret değil. Tren gibi, karayolu gibi, havayolu gibi taşıma ağlarına ihtiyaç vardır. Bakanlığımız tarafından tahsisi yapılan arazi üzerinden zaten bir tren yolu hattı söz konusu. Planlanan bir hat söz konusu. Bu hatların kapasitesinin arttırılması ileriye dönük düşünceler. Bizim ardımızdan yeni yatırımlar gelecek. Tabii bu kararlar Balıkesir'in, Bandırma'nın hep birlikte sinerji şeklinde verecekleri kararlarla olacaktır" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA