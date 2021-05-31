Bakan Kurum:  300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi'nde 91 noktayı denetliyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Kurum:  300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi'nde 91 noktayı denetliyoruz

Bakan Kurum:  300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi'nde 91 noktayı denetliyoruz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde oluşan deniz salyalarıyla (müsilaj) ilgili "Bakanlık olarak 300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi'nde 91 noktayı, karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetliyoruz" dedi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde oluşan deniz salyalarıyla (müsilaj) ilgili "Bakanlık olarak 300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi'nde 91 noktayı, karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetliyoruz" dedi.

Bakan Kurum Twitter hesabından Marmara Denizi'nde görülen deniz salyalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kurum, sorunun ortak akılla çözülebileceğini ifade ederek, "3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin mavi vatanlarını tehdit eden önemli sorunlardan birisi de Deniz Salyası (Müsilaj). Marmara Denizi'nde görülen ve hepimizi derinden etkileyen çevresel soruna da yine hep birlikte-ortak akılla-çözüm üreteceğiz. Temelde Müsilaja yol açan 3 neden öne çıkıyor; Küresel ısınmanın yol açtığı deniz suyu sıcaklığındaki yükselme, denizdeki durağanlık ve kirlilik. Bakanlık olarak 300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi'nde 91 noktayı, karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetliyoruz. Alınan örnekleri Çevre Laboratuvarımızda inceliyoruz. Bu çalışmalarımızı yerel yönetim ve üniversitelerimizle birlikte yürütüyoruz. Bu konuda belediyelerimize büyük işler düşüyor. Çözüme herkesi dahil ederek tüm tarafların katılımıyla 4 Haziran'da 'Marmara Denizinde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri' çalıştayımızı yapacağız. 6 Haziran'da da 'Marmara Denizini Koruma Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.


Bakan Kurum:  300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi'nde 91 noktayı denetliyoruz
Bakan Kurum:  300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi'nde 91 noktayı denetliyoruz
Bakan Kurum:  300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi'nde 91 noktayı denetliyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek; 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına...
Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek; 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına...
Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Yüz yüze eğitim ilkokullarda yarın, ortaokul ve liselerde 7 Haziran'da başlatılacak'
Son dakika haber: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yüz yüze eğitim ilkokullarda yarın, ortaokul ve liselerde 7 Haziran'da başlatılacak"
Marmara Denizi'nden ürküten görüntü! Kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı
Marmara Denizi'nden ürküten görüntü! Kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Sedat Peker Meral Akşener Binali Yıldırım
Magazin Alişan Müge Anlı Murat Boz Kenan Doğulu
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Kurum:  300 kişilik ekibimizle Marmara Denizi'nde 91 noktayı denetliyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 22:47:22. #1.16#

title