Marketten hırsızlık şüphelisine sokağa çıkma cezası
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Marketten hırsızlık şüphelisine sokağa çıkma cezası

01.01.2021 17:22 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:26
Marketten hırsızlık şüphelisine sokağa çıkma cezası

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir markete girip gıda ürünleri çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir markete girip gıda ürünleri çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Hamidiye Mahallesi, Hastane Caddesi'nde faaliyet gösteren bir markette meydana geldi. Şüpheli Muhammed A., markete girerek reyonlardaki gıda ürünlerini ceplerine koydu. Bu sırada durumu fark eden market görevlisi, cadde üzerinde görev yapan polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalarken üzerinde yapılan aramada gıda ürünleri bulundu. Gözaltına alınan şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL para cezası kesildi.


Marketten hırsızlık şüphelisine sokağa çıkma cezası
Marketten hırsızlık şüphelisine sokağa çıkma cezası
Marketten hırsızlık şüphelisine sokağa çıkma cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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