Market deposunda çıkan yangın korkuttu
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Market deposunda çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Market deposunda çıkan yangın korkuttu

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta bir marketin depo kısmında çıkan yangında korkulu anlar yaşandı.

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta bir marketin depo kısmında çıkan yangında korkulu anlar yaşandı. Olaya yangın tüpleriyle müdahale eden esnaflar faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyet gösteren marketin depo kısmında meydana gelen yangında korkulu anlar yaşandı. İnönü Caddesinde faaliyet gösteren market zincirinin Devrek Şubesinin depo kısmında meydana gelen yangında korkulu anlar yaşanırken, çıkan olayda ölen ve yaralanın olmaması yüreklere su serpti. Marketin alt kısmında yer alan depo kısmında çıkan yangının sebebi henüz belirlenemezken, olaya yangın tüpleri ile ilk müdahale eden çevredeki esnaflar oldu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Market deposunda çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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