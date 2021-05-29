Mardinli turizmcilerin gözü 1 Haziran'da

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Mardin'de turizmci ve esnaf, 1 Haziran'da beklenen normalleşme süreci için hazırlıklarını tamamladı.

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Mardin'de turizmci ve esnaf, 1 Haziran'da beklenen normalleşme süreci için hazırlıklarını tamamladı. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, kentteki vaka sayılarının azaldığına dikkat çekerek, normalleşme sürecine girmeye hazır olduklarını söyledi.

Mardin'deki turizm sektörü ve esnaf, normalleşme süreci için hazırlıklarını tamamladı. Antik mimari yapısı, inanç turizmi ve kültürüyle son yılların gözde kenti Mardin, normalleşme süreciyle birlikte yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamayı bekliyor.

HEDEF BİR MİLYON TURİSTMardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Güngör, kentte vaka sayılarının azaldığına dikkat çekerek, normalleşme sürecine girmeye hazır olduklarını söyledi. Pandemi öncesi 2019 yılında 750 bin turisti konaklamalı olarak ağırladıklarını, 3 milyon turistin de günübirlik Mardin'i ziyaret ettiğini belirten Güngör, "Ancak pandemi, bütün dünyanın dengesini alt üst etti. Mardin de bundan nasibini aldı. 1 Haziran'da alınacak kararları sabırsızlıkla bekliyoruz. Mardin otelleri, günlük 16 bin yatak kapasitesine sahip. Pandemi sonrası bir milyon konaklamalı turist hedefliyoruz" dedi.NORMALLEŞME HAZIRLIKLARI TAMAMMardin'in hem inanç hem mimari, hem de kültürel anlamda Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından biri olduğuna işaret eden Güngör, şöyle konuştu: "İnşallah 1 Haziran'dan itibaren normalleşme süreci başlayacak. Vaka sayılarının da Mardin'de az olmasından dolayı, normalleşme sürecine gireceğimizi umut ediyoruz. Zaten otelciler ve turizmciler olarak, bu konuda hazırlıklarımızı yaptık. Maske, hijyen ve diğer tedbirler konusunda, bütün sertifikalarımızı aldık. Misafirlerimizi Mardin'e bekliyoruz. Mardin, kültür ve turizm merkezlerinden biri konumunda. Burada vaka sayısı bir hayli az. Turistler herhangi bir sıkıntı yaşamadan, rahatlıkla kentimizi rehberlerimiz öncülüğünde gezebilir. Yakın bir süreçte Rusya'dan Mardin'e bayağı talep vardı. Rusya'dan gelen misafirlerimiz oldu. Acente sahipleri oldu ve şu anda online satışla odalarımız kiralanmakta."VATANDAŞ DA UMUTLUMardinli esnaf ve vatandaşlar da 1 Haziran'da yapılacak açıklamayı bekliyor. Kentin tarihi sokaklarında, at sırtında turist gezdiren Muharrem Altayhan, "İnşallah 1 Haziran'da yasaklar büyük oranda kalkar. Turizmde güzel günlerimiz başlayacak. İnşallah bu hastalığı da atlatacağız ve her şey daha iyi olacak" dedi.

Pandemi nedeniyle bir süre işsiz kaldığını söyleyen garson Furkan Ersan da, "Kafede çalışıyorum. Uzun süredir kafeler kapalı. Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte, Cumhurbaşkanımızın 1 Haziran'da yapacağı açıklamayı bekliyoruz. Mardin turizm kentidir. Turizm olmazsa burada ekonomi, para dönmez. Cumhurbaşkanımızdan güzel bir açıklama bekliyoruz. İnşallah hayırlısı olur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya