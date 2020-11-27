Mardin Valisi Demirtaş: "Kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanacağız"
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Mardin Valisi Demirtaş: "Kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanacağız"

27.11.2020 11:15 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:15
Mardin Valisi Demirtaş:

Mardin Büyükşehir Belediyesinde Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesinde Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Şehrin alt ve üst yapısının sorun ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıya Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, büyükşehir belediyesi daire başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda yatırım yapan kamu kurum ve kuruluşların bu yıl yapılan yatırımları değerlendirildi, 2021 yılına ilişkin yatırım öngörüleri konuşuldu.

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Vali Demirtaş, toplantıda yaptığı konuşmada, göreve başladıkları günden bu yana şehrin alt ve üst yapısını önemsediklerini belirterek, kurumlar arası iletişimi en üst seviyeye çıkararak kurumların yapacağı işlerde birbirleriyle entegrasyonu sağlayacaklarını bildirdi.

Kaynakları en doğru şekilde kullanacaklarını dile getiren Demirtaş, "Kurumlarımızın yapacağı hizmetlerin vatandaşlarımızın takdirini kazanması yönünde çalışma içerisindeyiz. Bu tür toplantılarımızı sıklaştırıp en güzel hizmetleri Mardinli vatandaşlarımıza sunacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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