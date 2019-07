Mardin'deki kazada bacağı parçalanan atın bakımı İzmir'de yapılıyor

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde motosikletin çarpmasıyla sol ön bacağı parçalanan 2 yaşındaki at, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Çiftlik Hayvanları Barınağı'na getirildi. Barınak sahibi Sibel Çakır, enfeksiyon nedeniyle antibiyotik tedavisi devam eden atın parçalanan bacağının, daha sonra ameliyatla alınacağını ve protez yaptırabilmek için gönüllü arayacaklarını söyledi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir motosikletin çarpması sonucu sol ön bacağı parçalanan 2 yaşındaki atın durumunu sosyal medya üzerinden öğrenen Kemalpaşa'daki Çiftlik Hayvanları Barınağı'nın sahibi Sibel Çakır, devreye girerek bakımını üstlendi. Nusaybin Belediyesi veterinerlerinin müdahalesinin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından bir barınağa götürülen at, iki gün sonra İzmir'e getirildi. Kaza sonucu ön bacak kemiği parçalanan ve enfeksiyon kapan atın tedavisine devam ediliyor. Bacağı sargı beziyle sarılan at, antibiyotik tedavisi bittikten sonra barınağın anlaşmalı veteriner hekimleri tarafından ameliyat edilecek. Atın parçanan bacağı ameliyatla kesilip, yerine protez takılması için çaba gösterilecek.

Yaralı atla ilgili bilgi veren Sibel Çakır, "Kazanın ardından gördüğümüz videolarda at içler acısı bir haldeydi, boğazımız düğümlendi. Buraya geldikten sonra nalları söküldü, oluşan larvalar temizlendi, doku temizliği yapılıp sabit bandaja alındı. Günlük antibiyotik ve bağışıklık güçlendirici tedavilerinden sonra bacağı alınacak. Bacak ampute edildikten sonra protez yapılması için gönüllü arayacağız. Çünkü protez maliyeti yüksek olacak. Protez yapılana kadar günlük yaşantısının büyük bir kısmını yatarak ve oturarak, bir kısmını da bacağı askıya alınmış şekilde ayakta geçirecek. Atlarda kemik ölümü çabuk oluşabiliyor, bacağındaki enfeksiyon kangrene dönebilir, dolaşım bozukluğu olabilir. Atlar için ön bacak önemli bir organ. Şimdilik ona Mardinli diyoruz fakat onu yaşatma şansımız yüzde 50" diye konuştu.



