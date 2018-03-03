Mardin'de Tıp Sempozyumu

Mardin'de "3. Hastane Öncesi Acil Tıp Sempozyumu" düzenlendi.

Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Mardin İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen sempozyumda uzmanlar çeşitli sunumlar yaptı.

Sempozyumda açılışında konuşan Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, sempozyumun Mardin'de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Elazığ,Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır'dan çok sayıda davetlinin katıldığı programda PARHAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri ve PARHAD Mardin İl Başkanı Muhammed Çomaktekin "Paramediğin Kritik Düşünme ve Tanı Koyma Süreci" konusunda sunum gerçekleştirdi.