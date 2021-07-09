Mardin'de "Telafide Ben de Varım Eğitim Programı" kapsamında etkinlik düzenlendi

Kızıltepe ilçesinde Şenyurt Anadolu Lisesi öğrencileri "Telafide Ben de Varım Eğitim Programı" kapsamında etkinlik yapıldı.

Kızıltepe ilçesinde Şenyurt Anadolu Lisesi öğrencileri "Telafide Ben de Varım Eğitim Programı" kapsamında etkinlik yapıldı.

Program kapsamında öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı, yürüyüş sırasında yerlere atılan çöpleri topladı.

Daha sonra öğrenciler, Mardin Müzesini gezdi.

Etkinlik sorumlusu Resul Özdemir, program süresi boyunca kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerle öğrencilerin verimli bir yaz geçireceğini söyledi.

Programdan memnun olan öğrencilerin keyifli zaman geçirdiğini kaydeden Özdemir, "İmkanlar dahilinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak öğrencileri il dışında bulunan arkeolojik müze ve ören yerlerine götürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Öğrenci Edanur Demircan da etkinlikleri düzenleyenlere teşekkür etti.

Öğrenci Dilhan Naifoğlu ise bu tür etkinliklerin öğrenciler açısından çok faydalı olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen