Mardin'de son 20 yılın en kurak dönemi yaşanıyor
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Mardin'de son 20 yılın en kurak dönemi yaşanıyor

08.03.2021 08:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 09:03

Mardin'de son 20 yılın en kurak dönemi yaşanıyorMARDİN'de yeterli yağışın meydana gelmemesi kuraklığa neden oldu.

Mardin'de son 20 yılın en kurak dönemi yaşanıyor

MARDİN'de yeterli yağışın meydana gelmemesi kuraklığa neden oldu. Kırsal alanda besicilik yapanlar hayvanlarını beslemek için meralarda ot bulmakta güçlük çekerken, Derik Ziraat Odası Genel Sekreteri Ramazan Açan, "Koyun ve keçilerdeki süt miktarı yavrularını besleyecek yeterlilikte bile değildir. Son 20 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz" dedi.

Kış mevsiminde Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve yağmur yağışı etkili olurken, Mardin'de ise yeterince yaşın meydana gelmemesi kuraklığa neden oldu. Kuraklığın etkili olduğu Mardin'de besiciler, hayvanlarını meralarda ot bulmakta güçlük çekiyor. Derik Ziraat Odası Genel Sekreteri Ramazan Açan, Mardin'in son 20 yılın en kurak dönemini yaşandığını söyledi.

KURAKLIK SÜT VERİMİNİ DE ETKİLEDİ

Kuraklığın besicileri ve çiftçileri etkilediğini söyleyen Açan, "Son 3-4 aydır özellikle Mardin ilimizde çetin bir kuraklık yaşanmaktadır. Son 20 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz. Kuraklık nedeniyle özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizi, besicilerimizi olumsuz etkilemektedir. Çünkü biz köyleri dolaşıyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Şu anda besicilikle uğraşan çiftçilerimizin süt ve süt mamulleri satan çiftçilerimiz sadece yani koyunların yavrularına sağlayabilecek kadar süt verimi elde ediyorlar. Çünkü süt verimi şu anda bu kuraklıktan dolayı çok çok düşmüştür. Bu da çiftçilerimizi, besicilerimizi olumsuz bir şekilde etkilemektedir" dedi.

'HAYVANLARIMIZA OT BULAMIYORUZ'

Artuklu İlçesine bağlı kırsal Çağlar mahallesindeki çoban Çekdar Taş, hayvanları için merada ot bulamadıklarını ifade ederek, "Bu sene yağmur olmadığı için ot bulamıyoruz. Hayvanlarımız aç kalıyor. Bu gidişle hayvanlarımız açlıktan ölecek. Ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Ot olmadığı için hayvanlar iyi beslenemiyor. Önceki yıllarda yağmur daha fazla yağıyordu. Bu yıl ise hiç yok denilecek kadar" diye konuştu.

'KOYUN VE KEÇİLERDE YAVRULARINI BESLEYECEK SÜT BİLE YOK'

Kuralık hayvanların beslenmesine de olumsuz etki oluşturduğunu söyleyen çoban Rıdvan Çokan ise koyun ve keçilerin yavrularını besleyecek sütlerinin olmadığını aktardı. Çokan, geçen yıl çiftini 1600 liraya sattıkları kuzuların fiyatı bu yıl 1200 liraya kadar gerilediğini ifade etti.

Mardin'de son 20 yılın en kurak dönemi yaşanıyor
Mardin'de son 20 yılın en kurak dönemi yaşanıyor
Mardin'de son 20 yılın en kurak dönemi yaşanıyor
Mardin'de son 20 yılın en kurak dönemi yaşanıyor
Mardin'de son 20 yılın en kurak dönemi yaşanıyor
Mardin'de son 20 yılın en kurak dönemi yaşanıyor
Mardin'de son 20 yılın en kurak dönemi yaşanıyor
Mardin'de son 20 yılın en kurak dönemi yaşanıyor
Mardin'de son 20 yılın en kurak dönemi yaşanıyor
Mardin'de son 20 yılın en kurak dönemi yaşanıyor
Mardin'de son 20 yılın en kurak dönemi yaşanıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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