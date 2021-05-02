Paskalya ayini Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde yapıldı
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Paskalya ayini Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde yapıldı

Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'de tarihi Kırklar Kilisesi'nde din adamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenledi.

Mardin'de tarihi Kırklar Kilisesi'nde din adamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenledi.

Farklı dil ve dinden vatandaşların yüzlerce yıldır huzur içinde bir arada yaşadığı "hoşgörü kenti" Mardin'deki Kırklar Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayine, sosyal mesafe kuralı doğrultusunda, sınırlı sayıda kişi katıldı.

Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler ve İncil'den bölümler okundu.

Akyüz ayinde salgının bir an önce sona ermesi için dua etti.

Görevliler de ayini sosyal medyada canlı yayınlayarak Süryani vatandaşların evlerinde izlemesini sağladı.

Akyüz, Süryaniler için çok önemli bir bayrama girdiklerini belirterek, bu kapsamda tedbirlere uyarak ayin düzenlediklerini söyledi.

"Bugün büyük bir bayram. Bu bayram, bayramların bayramı, festivallerin festivali, şölenlerin şöleni." diyen Akyüz, Paskalya Bayramını coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Süryani Zübeyir Özbek de Paskalya Bayram'ını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özbek, şöyle konuştu:

"Gönül isterdi ki; normal koşullarda, hep birlikte, iç içe her zaman kutladığımız gibi kutlama yapalım. Ama küresel bir pandemi sıkıntısı var. Bugün bütün duamız, inşallah bu hastalığın bitmesi ve insanların refaha ermesi olacak. Bu sefer böyle kutluyoruz. İnşallah ileriki günlerde hepimiz özlediğimiz eski günlerimize kavuşuruz diye diliyorum."

Paskalya ayini Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde yapıldı
Paskalya ayini Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde yapıldı
Paskalya ayini Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde yapıldı
Paskalya ayini Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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