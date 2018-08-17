Mardin'de Mezarlıklar Temizlendi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi, mezarlıklarda temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla şehir genelinde yer alan mezarlıkların temizliklerini, bakım ve onarımlarını yaptı.

Kurban Bayramı öncesinde Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, 53 kişilik personel ile Kızıltepe'de 12, Derik'te 10 mezarlıkta aydınlatma çalışması ve bakım onarım işlerini tamamladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Vali Mustafa Yaman, mezarlıkların temizliğinin beklentileri karşılayan bir şekilde yapıldığını kaydetti.

Vali Yaman, "Biz vatandaşlarımızın bayram öncesinde de mutlu olması düşüncesiyle planlamalarımızı yaptık. Mezarlıklarımızda da titiz bir çalışma sağladık." diye konuştu.

Bu konuda hassas olduklarına dikkat çeken Yaman, şöyle devam etti:

"Birimlerimiz düzenli olarak mezarlıkların daha temiz olması için çaba vermekle beraber çevre düzenlemeleri için de gerekeni yapmaktadır. Bayram öncesinde de bu konuda gerekli duyarlılık gösterilerek vatandaşlarımızın mutlu olması sağlanmıştır. 53 personelimizle merkez ilçe ve diğer ilçe merkezlerindeki aktif 85 mezarlık temizliği bitirilmiştir. Bunun yanı sıra Kızıltepe ve Derik ilçelerimizde mezarlık aydınlatma işi tamamlanmıştır. Hassasiyetle çalışmalarımız devam edecek."