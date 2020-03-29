Mardin'de korona virüs seferberliği sürüyor
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Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardin, Yerel

Mardin'de korona virüs seferberliği sürüyor

Mardin'de korona virüs seferberliği sürüyor Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayıp dezenfekte ediyor.

29.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:06
Mardin'de korona virüs seferberliği sürüyor

Mardin'de korona virüs seferberliği sürüyor

MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayıp dezenfekte ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Çin'de çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alınan yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, dezenfekte tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayıp ilaçlıyor. Dün akşam tarihi Birinci Caddede temizlik ve dezenfekte çalışması yapan ekipler, bu sabah hava radar rampasında kaldırım ve yollarda köpüklü su ile yıkama çalışmalarına devam etti.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında tüm şehirde çalışmaların titizlikle devam ettiğini söyledi. Cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ettiklerini belirten Vali Yaman, "Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığımıza bağlı ekipler, cadde ve sokaklarda yıkama çalışmalarına başladı. Bu kapsamda dün akşam tarihi Birinci Cadde köpüklü su yıkandıktan sonra ilaçlanmak sureti ile dezenfekte edildi. Bu sabahta çalışmalara Hava Radar Rampasının yıkanması ve dezenfektesi ile başladı. Yol ve kaldırım yıkama çalışmalarımız devam edecek. Korona virüs karşı alınan tedbirleri titiz bir şekilde şehrimizde uyguluyoruz. Büyüşehir Belediyesi olarak ilk günden itibaren yayınlanan genelgeler kapsamında bünyemizde kurslara ikinci bir emre kadar ara verdik. Sağlık çalışanlarımız vatandaşların toplu olarak kullandığı mekanlar, hastane, sağlık birimleri, tarihi mekanlar, ibadet mekanları, iş yerleri, cadde ve sokaklar, fırınlar, lokantalar, restoran gibi yerlerde dezenfekte çalışmalarına başladı ve hızla devam ediyorlar. Yine zabıta ekiplerimiz, genelgeler kapsamında kafe, market, AVM, lokanta, pastane, pazar yerleri, restoran, şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma yapan araçlarda denetimleri sürdürüyor" dedi.

Mardin'de korona virüs seferberliği sürüyor

Kaynak: İHA

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Mardin'de korona virüs seferberliği sürüyor

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