Mardin'de kayıp olan Ümüd Can Özden'den acı haber geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mardin'de kayıp olan Ümüd Can Özden'den acı haber geldi

Mardin'de kayıp olan Ümüd Can Özden'den acı haber geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de 5 gündür kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ümüd Can Özden, Artuklu ilçesinde bulunan inşaat halindeki bir binada ölü bulundu.

Mardin'de 5 gündür kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ümüd Can Özden, Artuklu ilçesinde bulunan inşaat halindeki bir binada ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İzmir Buca Atatürk Spor Lisesi 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ümüd Can Özden, geçtiğimiz hafta akrabalarını ziyaret etmek için Mardin'in Kızıltepe ilçesine gelmişti. 3 Eylül Cuma günü dışarıya yemek yemek için çıkan Özden'den akşama kadar haber alınamayınca ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu bildirilmişti. Ümüd Can Özden Kızıltepe Tepebaşı Mahallesi Urfa Caddesi Cumhuriyet Meydanı otobüs duraklarında bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerde Özden'in beyaz tişört, siyah-beyaz şapka ve siyah maske taktığı görülmüştü. Özden, bugün Artuklu ilçesinde bulunan inşaat halindeki bir binada asılı halde ölü bulundu. Özden'in cansız bedenini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ümüd Can Özden'in cenazesinin otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Yaşar Güler Mansur Yavaş Sultan Alparslan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Haluk Levent Ferhan Şensoy
Spor Umut Meraş Şenol Güneş Ünal Karaman Mergim Berisha Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mardin'de kayıp olan Ümüd Can Özden'den acı haber geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 19:35:15. #1.16#

title