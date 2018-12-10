Kadın ve Demokrasi Derneğince (KADEM) Mardin'de "Kadına yönelik şiddete hakkın yok" paneli düzenlendi. Artuklu Üniversitesinde gerçekleştirilen panele, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ve Büyükşehir Belediyesi Aile Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, emniyet personelleri ve vatandaşlar katıldı.

"Kadına şiddet konusu gündemden kalkmalı"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kadına şiddet konusunun insana saygı ile aşılabilecek bir durum olduğunu belirterek, bu konunun Türkiye'nin ve dünyanın gündeminden kalkması gerektiğini ifade etti. Özellikle son yıllarda kadın hakları, siyasette kadın, istihdamda kadın, ekonomide kadın, iş hayatında kadın konularında ciddi hem mevzuat değişiklikleri hem de önemli gelişmeler sağlandığını kaydeden Yaman, "Özellikle belediyede istihdam konusunda ciddi bir önemli bir artış sağlamış olduk. Türkiye ortalamasının neredeyse üzerindeyiz. Türkiye ortalamasını biliyorsunuz kadın istihdamı yüzde 33, biz bu ortalamasının üzerindeyiz. Son yıllarda Türkiye'de kamu kurumlarında da hem idareci olarak, hem de personel olarak ciddi sayıda bir pozitif ayrımcılık yapılıyor. İnşallah bundan sonra bu konu ülkenin gündeminde düşecek diye düşünüyoruz, ona göre bütün çalışmalarımız" dedi.

"Mardin'de kadınlara pozitif ayrımcılık yapılıyor"

DİKA Genel Sekreteri Altındağ, kadınlara yönelik destek ve teşvikler için sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumlarıyla kadınların desteklenmesine yönelik iş birliği içinde olduklarını kaydetti. Altındağ, Mardin'de kadınlara pozitif ayrımcılık yapıldığını belirterek, kadının her alanda üreten bir rol model olduğunu dile getirdi.