Mardin'de, Engelliler İlk Kez Doğaçlama Tiyatroda Oynadı

Mardin'in Derik ilçesinde engelliler için farkındalık yaratmak amacıyla engellilere ilk kez doğaçlama tiyatro oyunu sahnelendi. Adana'dan Derik ilçesine gelen 6 kişilik Lafügüzaf doğaçlama tiyatro ekibi, engellilere farkındalık yaratmak amacıyla 'Biz boş konuşmayız' isimli oyunu ilk kez sahneledi. İlçenin Aydın Ayaydın Öğretmenevi konferans salonunda oynanan oyunu, engelliler, aileleri ve çok sayıda öğrenci izledi. Oyunu sergileyen tiyatro oyuncusu Gülşirin Şimşek, önceden bir kurgu olmaksızın sahne performansının anlık olarak oluşturulması ile yapılan doğaçlama tiyatro ile oynadıkları oyunda engellileri de dahil ettiklerini söyledi. Şimşek, 'Doğaçlama oyunu engelli kardeşlerimizle bir arada olmak istedik. Aramızda engel yok farkını sizlerle yaşamak istedik. Bu Türkiye'de ilk. Biz bunu engelli kardeşlerimizle ilk defa Derik ilçesinde gerçekleştirdik. Neden onlar oynamasınlar. Biz bu çalışmamızı doğaçlama tiyatro oynunu engelli kardeşlerimizle Siirt'e, Van'da, Kars'ta ve Erzurum'da bütün doğu şehirlerinde oynamak istiyoruz dedi.

Tiyatro oyununu izlemeye gelenlerden Hamdiye Yarar, tiyatronun güzel bir etkinlik olduğunu dile getirdi. İzleyiciler arasında tiyatro oyununu izlemeye gelenlerden Hevidar Dağ ise, gönüllü olarak Adana'dan gelen tiyatro ekibine teşekkür ettiklerini ifade etti.