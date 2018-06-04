Mardin'de Çevre Projeleri Açıldı

Mardin'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çevre Projeleri Toplu Açılış Töreni kapsamında yapımı tamamlanan 4 projenin açılışı yapıldı.

Başbakan Binali Yıldırım katılımıyla Ankara ATO Congresium'daki Çevre Projeleri Toplu Açılış Töreni ile Mardin'de yapımı tamamlanan Kızıltepe (Güney) Atıksu Arıtma Tesisi, Yeşilli (Kuzey) Atıksu Arıtma Tesisi, Atıksu Kolektör Hatları ve Kanalizasyon Şebekesi ile İller Bankası tarafından yaptırılan Nusaybin Kısmi Kanalizasyon Şebekesi hizmete sunuldu.

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, törende yaptığı konuşmada, tesislerin açılışının Mardin ve Türkiye için çok önemli bir kazanım olduğunu belirtti.

Çevre politikalarının dünyada ve Türkiye'de önemli bir aşamaya geldiğini ifade eden Miroğlu, AK Parti'nin 16 yılda çok güçlü bir çevre politikası ortaya koyduğunu söyledi.

Törende, tesislerin açılış kurdelesi Mardin Vali Vekili Bahattin Çelik, Milletvekili Orhan Miroğlu, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri ve daire başkanlarının yer aldığı protokol tarafından kesildi.