Mardin'de akrep ve haşere ile mücadele timi kuruldu

MARDİN - Sıcaklıkların 40 dereceyi aştığı Mardin'de, Büyükşehir Belediyesi 150 kişilik ekiple 'Akrep ve haşere ile mücadele timi' kurdu. 58 araçla il merkezi, ilçeler ve kırsalda ilaçlama yapan ekipler akreplerin yanı sıra, sivrisinek ve karasinekle de mücadele ediyor.

Mardin'de özelikle metruk binalarda, taş evlerin çevresinde, kırsal alanda Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlık Daire Başkanlığı ilaçlama birimi tarafından oluşturulan 150 kişilik ekip ve 58 araçtan oluşan tim akrep, haşere ile mücadele ile hem merkezde, hem de kırsal alanda 7/24 ilaçlama yapıyor. Güneydoğu'da yaz sıcakları ile birlikte artan sıcaklarda akrep sokmaları vakalarında artış görülüyor. Akrep yaz aylarında vatandaşın korkulu rüyası

Mardin'de özelikle kırsal alanda sıcakla birlikte ortaya çıkan akrepler, 20 günde bir ilaçlama yapılarak vatandaşın sağlıklı bir ortamda olması sağlanıyor. Büyükşehir Sağlık İşleri Daire Başkanlığı her gün sabahları karasinek ilaçlaması akşamları sivrisinek ilaçlaması yaparken 20 günde bir akrep ilaçlaması yapıyor.