Barcelona maçında yaptıklarına hayran kaldılar! Aslan'ın stoperine çılgın teklif

Galatasaray, bu sezon Avrupa'da başarılı bir grafik ortaya koyarken, futbolcuları da gözlem altına alınıyor. Bunlardan biri de Marcao.

BETIS TAKİP ETTİ

Akşam'ın İspanyol basınından aktardığı habere göre; Avrupa Ligi'nde oynanan 7 maçın 6'sında haftanın takımına giren Brezilyalı yıldızı, Barcelona maçında Real Betis yetkilileri tribünden takip etti.

15 MİLYON EURO HAZIR

İspanyol basını, bu haberi doğrularken; "Birkaç imzaya ihtiyacı olan Betis, savunma pozisyonunu güçlendirmek için hareket ediyor. Antonio Cordon da Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'yu takip etti." ifadelerine yer verildi.

Haberin devamında ise; "25 yaşındaki savunmacı, Portekiz'in Chaves takımında 4 milyon euroya geldi ama Galatasaray'da büyüdü ve değerini katladı. Real Betis için takımının başarı garantisi olan bir defans oyuncusu. Real Betis, Marcao için riske girmeye istekli. Değeri ise şu an 15 milyon euro. Betis bu miktarı gözden çıkaracak." bilgisi paylaşıldı.

Spor