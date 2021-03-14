Mansur Yavaş'ın Twitch'de ilk yayını ne zaman olacak? Mansur Yavaş Twitch'de hangi yayıncının konuğu olacak? Yayın tarihi belli mi?

Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Twitch kanalı açtığını duyurdu. Bunun ardından Twitch hesabı nedir, kullanıcı adı nedir merak edildi. Mansur Yavaş'ın Twitch'de ilk yayını ne zaman olacak? Mansur Yavaş Twitch'de hangi yayıncının konuğu olacak? Konuğun Twitch hesabı adresi nedir?

Mansur Yavaş Twitch hesabı açtı! Bunun ardından Mansur Yavaş'ın Twitch hesabı merak edildi. Peki, Mansur Yavaş'ın Twitch kanalında ne tür paylaşımlar yapacak, hangi günler canlı yayında olacak belli oldu mu? Mansur Yavaş'ın Twitch hesabı adresi ne? Mansur Yavaş Twitch'de ilk yayını hangi gün olacak?

MANSUR YAVAŞ TWİTCH HESABI AÇTI!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter'dan "Selam chat" notlu bir video paylaşarak Twitch'te kanal açtığını duyurdu. Eğlenceli videosu ile gençlerin diline hitap ettiği görülen Yavaş, sosyal medyada gündem oldu.

MANSUR YAVAŞ'IN TWİTCH HESABI ADRESİ NEDİR?

'https://www.twitch.tv/mansuryavas' adresine giriş yaparak Mansur Yavaş'ı Twitch üzerinden takip edebilirsiniz. Buradan takip edebilir ve canlı yayınlarını izleyebilirsiniz.

Mansur Yavaş Twitch kullanıcı adı : @mansuryavas

MANSUR YAVAŞ'IN İLK YAYINI NE ZAMAN OLACAK?

Twitch'e katılmasının ardından Mansur Yavaş'ın ilk yayını da belli oldu. Yavaş, Türkiye'de en çok izlenen yayıncılardan biri olan "pqueen" adlı Pelin Baynazoğlu'nun programına konuk olacak. Haberi Twitter'dan duyuran Pqueen, şunları söyledi: "Duyurmaktan büyük bir gurur duyuyorum: 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 20.00'de Pqueen ile Kimdir'in konuğu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş"

Buna göre ilk yayın günü 17 Mart Çarşamba saat 20:00 'da olacaktır.

MANSUR YAVAŞ'IN KAÇ TAKİPÇİSİ VAR?

Mansur Yavaş'ın Twitch platformunda şuanda 103 bin takipçisi bulunmaktadır.