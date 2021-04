Manisa TSO nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (Manisa TSO) Nisan ayı olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında video konferans aracılığıyla gerçekleştirdi. Pandemi nedeniyle internet üzerinden ve Meclis Başkanı Ümit Türek başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler karara bağlandı.

Toplantının açılışında konuşan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ümit Türek Nisan ayı boyunca birçok önemli gün ve haftaları kutladıkları söyledi. Tam kapanma kararının ekonomi üzerindeki etkilerine değinen Başkan Türek, "Pandemi nedeniyle dünya olarak zor günlerden geçiriyoruz. Bu zorlu günlerde iş dünyası olarak çok yara aldık. Daha bu yaralarımızı sarmamışken şimdi tam kapanma dönemine giriyoruz. Kuşkusuz ki vaka sayılarına bakacak olursak bu karar alınması gereken bir karardı. Ama ekonomik gerçeklerde ortada. İş dünyasında çarkların dönmesi için gerekli adımların atılması lazım. Ödemeler kapıya dayandı. Yeni düzenlenmeler ile SGK primi, vergi, kredi borçları, kira gibi ödemeler ertelenmeli. İş dünyasına nefes aldıracak adımlar atılmalı. İş dünyası olarak bu zorlu süreçte ayakta durmaya çalışıp üretmeye devam ettik. İş dünyasının yaptığı fedakarlığı bankalarında yapmasını bekliyoruz" dedi.

Başkan Yılmaz: "Ekonomik adımların atılması lazım"

Toplantıda söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, tam kapanma sürecini ekonomik olarak en az zararla atlatabilmek için yeni ekonomik destek paketlerinin açıklanması gerektiğinin altını çizdi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Tam kapanma sürecinden dolayı iş dünyasının yaşayacağı olumsuz etkileri bir nebze olsun aza indirmek için yeni destek paketleri açıklanmalıdır. İş dünyasının ve reel sektörün ayakta kalması için bu büyük bir gereksinimdir." dedi.

"Yeni destek paketleri açıklanmalı"

Yeni desteklerle ekonominin ayakta tutulması gerektiğine vurgu yapan Başkan Mehmet Yılmaz, "Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. 1 yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ülkemizde de ciddi boyutlara ulaştı. Salgınla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler iş dünyasını ekonomik olarak derinden etkiledi. Önümüzdeki süreçte de etkilenmeye devam edecek. Geldiğimiz noktada üyelerimiz salgınla birlikte ekonomiyle de mücadele ediyor. Hiç şüphe yok ki insan sağlığı her şeyin ötesinde. Alınan tam kapanma kararlarını bu bağlamda saygı ile karşılıyoruz. Bir de madalyonun diğer yüzü var. Üyelerimiz ekonomik olarak zor günler geçirdi. Geçirmeye de devam ediyor. Bir nebze olsun iş dünyasını rahatlatmak adına yeni ve kapsayıcı ekonomik destek paketleri açıklanması gerek. Üyelerimizin ayakta kalması açısından bu konu çok önemli. Ayrıca Kapanan iş yerlerine ve çalışanlarına karşılıksız nakit destekler mutlaka verilmeli ve prim, vergi, kredi gibi borçları faizsiz ötelenmelidir. İş yerleri tam kapanırken, bankalar açık ve ödemelerini almaya devam etmektedir. Bu sebeple üyelerimizin bankalara olan kredi borçları faizsiz olarak ertelenmeli. İşyeri kira olan ve bu süreçte kapanmak veya kısmi hizmet vermek zorunda kalan işverenlerimize kira desteği verilmeli. Yanlarında çalışan personellerin SGK primleri devlet tarafından karşılanmalı. Kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilerek, yeni başvurulara imkan tanınmalı. Desteklerin kısa süreli değil, ekonomik olarak tam normalleşme dönemine kadar devam etmesini talep ediyoruz. Tüm bu taleplerimizi çatı kuruluşumuz olan TOBB'un aracılığı ile ilgili bakanlıklara ilettik. Önümüzdeki günlerde devletimizden müjdeli haberler bekliyoruz. İş dünyasını rahatlatacak güçlü bir koruma paketinin hayata geçirilmelidir" dedi.

"Kısa yoldan zenginleşmek hayali, hüsran ile sonuçlanabilmekte"

Konuşmasına kripto paralarda yaşanan mağduriyetler ile ilgili konuşarak devam Başkan Yılmaz, "Geçen hafta başlayan ve önümüzdeki dönem daha çok karşılaşacağımız kripto varlıklar ile ilgili bazı hususları arz etmek isterim. Malum itibari paranın alternatifi olarak ortaya çıkan kripto para ilk olarak 2009'da kim olduğu belli olmayan Satoshi Nakamoto adlı bir kişi veya grup tarından oluşturuldu. Satoshi Nakamoto adlı kişi veya gurubun kim olduğu henüz belli değildir. Kimisine göre otuzlu yaşlarda bir Japon, kimisine göre büyük bir sistemin görünürdeki ismi. Henüz gören veya bilen yok. Bilgisayar ortamında sanal para. Güvenli işlem gerçekleştirmek için kriptografi veya şifreleme sistemi kullanıldığı için kripto para deniliyor. Riski seven, gözü kara ve özellikle yeniliği seven yatırımcının gözdesi. Bir Bitcoin (Btc) 53 bin dolar civarında bugünlerde. Çok hızlı artıp çok hızlı düşebiliyor. Oynak ve çok değerli. Kripto paraların en çok tercih edileni, yüzde 80'lik bir oran ile Bitcoin (BTC). Ancak bunun gibi onlarca para var. Geçen hafta Merkez Bankası yerinde yaptığı düzenleme ile kripto varlıkların ödemelerde doğrudan ve dolaylı olarak kullanımını yasakladı. Birkaç gün sonra da kripto para piyasasında aracılık hizmeti sunan bir aracının topladığı paralarla yurtdışına kaçtığı iddia edildi. Arkasından başkaları geldi, gelecek. Binlerce insan paralarını geri almak için savcılıklara başvurdu. Vatandaşımızın yeterli bilgisinin olmadığını düşündüğümüz yatırım araçlarına yöneldiği görülmektedir. Kısa yoldan zenginleşmek hayali, hüsran ile sonuçlanabilmekte. En kısa sürede düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bir musibet bin nasihate bedeldir misali, umarız bu düzenlemeler bir an evvel hayata geçer. ve umarız bu tür olumsuz örnekler finansal piyasalarımızda bir daha gerçekleşmez ve sorumlular adalet önünde hesap verir" dedi.

"ABD'yi şiddetle kınıyoruz"

Sözlerinin son bölümünde ABD Başkanı Joe Biden'ın, 24 Nisan'da 1915 olaylarının yıldönümüyle ilgili yaptığı açıklama ile ilgili konuşan Başkan Yılmaz, "Değerli meclis üyelerimiz, son olarak bir konuyu daha arz etmek isterim. Malum 1915 olayları olarak değerlendirilen dönem ile ilgili her yıl ülkemiz siyasi ve ekonomik olarak köşeye sıkıştırılmaya çalışılmaktadır. Öncelikli olarak bu olaylarda hayatı kaybeden şehitlerimize Allahtan rahmet diliyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 106 yıl önce savaş ortamında yaşanan tüm acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri bir kez daha anıyoruz. Tarihçilerin çalışması gereken bir konu olarak her defasında ülke olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ettiğimizi düşünüyorum. Konu bu şekilde seyrederken, 24 Nisan 2021, Cumartesi günü hepimizin haksızlık olarak değerlendirdiği bir olay yaşandı maalesef. ABD tarafından 1915 olaylarının malum şekilde ifade edildiğine şahit olduk. Tarihin gerçeklerini yansıtmayan, bu asılsız ve haksız ifadeyi ve tanımlamayı kabul etmiyor, şiddetle kınıyoruz. 1915 olaylarının, tarihçilerin objektif bir şekilde değerlendirmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyoruz. Birilerinin siyasi bir araç olarak kullanacakları bir konu olduğunu düşünmüyoruz. Özellikle stratejik ortak olarak nitelendirdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin konuyu bu şekilde gündeme getirmesi, ortaklık anlayışı ile hiçbir suretle bağdaşmamaktadır. Siyasi bir malzeme olarak gündeme getirilen bu yaklaşımları reddediyor, şiddetle kınıyoruz." diyerek sözlerine son verdi. - MANİSA

