Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Mart Ayı Meclis Toplantısı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odasının Mart ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Ümit Türek'in yönetiminde gerçekleşen toplantıda gündemde yer alan maddeler görüşülüp karara bağlandı. Meclis Başkanı Ümit Türek yaptığı açılış konuşmasında, Mart ayı içerisinde önemli gün ve haftaları hep birlikte kutladıklarını belirterek, 31 Mart yerel seçimlerinin başta Manisa olmak üzere ülkemize hayırlar getirmesini diledi. Manisa'daki iş insanlarının üretim yapmak, istihdam sağlamak yerine ne yazık ki dedikodu üretmekle meşgul olduklarını söyleyen Başkan Türek, "Bana göre herkes kendi işine bakmalı fısıltılara fazla kulak kabartmamalı. Fısıltı gazetesi çok hızlı işliyor. Bu fısıltılar kulaktan kulağa gerçekmiş gibi algılanıyor. Sağlam iş insanını bile zor duruma düşürüyor. Lütfen bu tip söylemlerden uzak duralım. Kendi işimize bakalım. Yeni açıklanan 2018 yılı yüzde 11 işsizlik oranını nasıl aşağıya çekebiliriz. Nasıl istihdam oluşturabiliriz. Nasıl Denizlili gibi üç kişi bir araya gelip bir fabrika alabiliriz. Bunları konuşalım. İhracat yapalım. İhracatımızı arttıralım. Bu arada Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümünün coğrafi işaret tescil belgesi Manisa Ticaret Borsamızın çalışması sonucunda alındı. Bu çalışmalarından dolayı Manisa Ticaret Borsamızı kutluyorum" dedi.

Meclis toplantısında söz alan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, dünya ve ülke ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulunurken, odanın mart ayı içerinde yaptığı ve önümüzdeki aylarda yapacağı faaliyetler hakkında da meclis üyelerini bilgilendirdi. Konuşmasına pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere değinerek başlayan Başkan Yılmaz, "Bildiğiniz gibi gündemimizde yerel seçimler var. 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerin, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesini, sonuçları itibariyle seçimin, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçim yarışında da herkese tekrar başarılar diliyorum. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Manisa için çalışan her türlü kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmaya hazırız. Nisan ayıyla birlikte yerel seçimleri de geride bırakacağız. Uzun bir süre gündemimizde seçim olmayacak. Bu yüzden seçimlerin ardından ekonomiyi konuşmalıyız. Siyasi belirsizliğin ekonomi üzerinde oluşturmuş olduğu dengesizlik, enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde seyretmesi, finansal piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki oynaklık nedeniyle artık sahnede siyasetin değil, iş dünyasının olacağı bu dönemi, bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Ekonomideki yapısal reformların sonuçları için çaba göstereceğimiz 2019'un ikinci çeyreğinde, hepimize üretim ve ihracat için işlerimize var gücümüzle sarılma sorumluluğu düşüyor" dedi.

"Tarihi teşvik ve desteklerden yararlanalım"

Manisa iş dünyasının İstihdam Seferberliği 2019 programı kapsamında açıklanan teşvik ve destekleri kaçırmaması gerektiğini belirten Başkan Yılmaz, "Ülkemiz ekonomisi 2018 yılının son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 3 ile beklentilerden hızlı daraldı. Bu gelişmede tüketim ve yatırım harcamalarındaki daralma etkili oldu. Türkiye ekonomisi 2018 yılı genelinde ise yüzde 2,6 ile uzun dönemli performansının altında bir büyüme gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre son çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 küçülen Türkiye ekonomisi, iki çeyrek üst üste daralarak teknik olarak resesyona girmiş oldu. İşsizlik oranı ise 2018 yılı aralık döneminde 1,2 puan ile Ocak 2009'dan bu yana en hızlı aylık artışını sergileyerek yüzde 13,5 oldu. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da aylık bazda 0,6 puan artarak yüzde 12,7 ile Eylül 2009'dan bu yana en yüksek düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde istihdamdaki düşüş 297 bin kişi olurken, imalat sanayi istihdamındaki düşüş 182 bin kişi oldu. İnşaat sektörü istihdamı ise 77 bin kişi azaldı. Türkiye genelinde işsiz sayısı ise 2018 yılında bir önceki yıla göre 83 bin kişi artarak 3 milyon 537 bin kişi oldu. Bu noktada, istihdam seferberliği kapsamında hayata geçirilen teşviklerden, tüm üyelerimizi bir kez daha faydalanmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"Hükümetimiz piyasaları rahatlatacak desteklere devam ediyor"

İktisadi faaliyetin belirgin bir şekilde yavaşladığı ülkemiz ekonomisinde, iç talebi canlandırmak amacıyla hayata geçirilen, otomotiv, beyaz eşya, mobilya, konut ve tapu harcında uygulanan vergi indirimlerin uzatıldığına da dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Buna göre tapu harcı indirimi yıl sonuna kadar devam edecek. Konut alımında yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülen KDV uygulaması yıl sonuna dek sürecek. Düzenlemeyle birlikte vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlarda, ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 30'a, fiyatı 70 bin ila 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50'den yüzde 35'e düştü. Otomobillerdeki ÖTV indirimi Haziran sonuna kadar sürecek. 1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de yapılan 15'er puanlık indirim yıl sonuna kadar devam edecek. Ticari araçlarda KDV oranının yüzde 18 yerine yüzde 1 olarak uygulanması da 30 Haziran'a kadar sürecek. Beyaz eşyada ÖTV sıfırlanırken, mobilya da ise KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e geriledi. Beyaz eşya ve mobilyada KDV indirimi Haziran sonuna kadar devam edecek" dedi.

Zafer Kalkınma Ajansının 2018 yılı teknik destek programına sunulan "Savunma Sanayine Yön Verecek İşletmelerin Niteliklerinin Geliştirilmesi" Projesi kapsamında, oda hizmet binasında eğitimlerin başladığını söyleyen Başkan Yılmaz, "İlimizde savunma sanayi alt tedarikçi zinciri oluşturulmasını amaçladığımız proje ile savunma sanayinde faaliyet gösteren ana tedarikçiler için yeni alt yüklenicilerin ortaya çıkması sağlanacak, ayrıca, yurt dışından ithal edilen ürünlerin yerli ikamesi için AR-GE çalışmalarının yapılması teşvik edilecek ve böylece savunma sanayinde yerlileşme sağlanmasını hedeflemekteyiz. Proje kapsamında, talaşlı imalat, döküm ve ekstrüzyon, elektronik kabin üretim ve montajı olmak üzere 3 ayrı iş kolunda faaliyet gösteren katılımcılar, savunma sanayinde yönetim organizasyon, kalite yönetim sistemleri,üretim yönetimi ve teknikleri olmak üzere 3 modülden oluşan eğitim ve eğitimin uygulamaya aktarılması için danışmanlık hizmeti alacaklar" dedi.

"Tarım sektörünün uzman ismi Cem Seymen'i misafir edeceğiz"

Konusunda uzman kişileri nisan ayı içerisinde de oda üyeleri ile buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Yılmaz, "Nisan ayında konuşmacı olarak Cem Seymen'i odamızda konuk edeceğiz. 11 Nisan 2019 Perşembe günü saat 14.00'da odamız hizmet binası kongre salonunda, Cem Seymen'in sunumuyla Türkiye'de tarımın geleceği, akıllık tarım, tarım 4.0 uygulamaları ve tarımda sürdürülebilir olmanın formülü, tarımda katma değer yaratma ve markalaşma konularını istişare ediyor olacağız. Söz konusu konferansı şimdiden bilgilerinize sunar, teşriflerinizi rica ederim. Değerli meclis üyelerimiz, sözlerime burada son verirken, sizleri bir kez daha saygılarımla selamlıyor, hayırlı akşamlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA