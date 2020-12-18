Manisa'nın en başarılı Belediye Başkanı Zeki Bilgin

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 62 bin takipçisi bulunan "Manisa Anlık" isimli bir Instagram hesabı üzerinden yapılan memnuniyet anketinde yüzde 69,67 oranında oy alarak Manisa ve ilçelerinde en başarılı Belediye Başkanı seçildi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 62 bin takipçisi bulunan "Manisa Anlık" isimli bir Instagram hesabı üzerinden yapılan memnuniyet anketinde yüzde 69,67 oranında oy alarak Manisa ve ilçelerinde en başarılı Belediye Başkanı seçildi.

Başkan Bilgin, kendisinin birinci seçildiği ankete katılıp oy kullanan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Halkımızın bizlere olan teveccühü bizi onurlandırdı. Aynı zamanda ilçemize ve milletimize hizmet sevdamız bir kat daha arttı. Buradan tüm hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Doğup büyüdüğüm ve halen havasını soluduğum bu topraklara ve bu topraklarda yaşayan tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek benim için bir onurdur. Halkımız müsterih olsun, Saruhanlı emin ellerde... "

Öte yandan aynı ankette yüzde 62,42 oyla Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ikinci, yüzde 51,20 oyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün üçüncü oldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı