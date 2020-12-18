Manisa'nın en başarılı Belediye Başkanı Zeki Bilgin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Manisa'nın en başarılı Belediye Başkanı Zeki Bilgin

18.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:33
Manisa'nın en başarılı Belediye Başkanı Zeki Bilgin

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 62 bin takipçisi bulunan "Manisa Anlık" isimli bir Instagram hesabı üzerinden yapılan memnuniyet anketinde yüzde 69,67 oranında oy alarak Manisa ve ilçelerinde en başarılı Belediye Başkanı seçildi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, 62 bin takipçisi bulunan "Manisa Anlık" isimli bir Instagram hesabı üzerinden yapılan memnuniyet anketinde yüzde 69,67 oranında oy alarak Manisa ve ilçelerinde en başarılı Belediye Başkanı seçildi.

Başkan Bilgin, kendisinin birinci seçildiği ankete katılıp oy kullanan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Halkımızın bizlere olan teveccühü bizi onurlandırdı. Aynı zamanda ilçemize ve milletimize hizmet sevdamız bir kat daha arttı. Buradan tüm hemşerilerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Doğup büyüdüğüm ve halen havasını soluduğum bu topraklara ve bu topraklarda yaşayan tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek benim için bir onurdur. Halkımız müsterih olsun, Saruhanlı emin ellerde... "

Öte yandan aynı ankette yüzde 62,42 oyla Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ikinci, yüzde 51,20 oyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün üçüncü oldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Öykü Çelik Fatma Girik İbrahim Tatlıses
Spor Pierre Webo Çağdaş Atan Kylian Mbappe Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Kredi Karar Ankara Öğretim Üyesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'nın en başarılı Belediye Başkanı Zeki Bilgin | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:37:16. #1.15#
title