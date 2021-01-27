Manisa Futbol Kulübü - Çorum Futbol Kulübü: 1-0
27.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:41
STAT: Mümin ÖzkasapHAKEMLER: Yunus Dursun (xx), Çetin Öncel (xx), Mustafa Yüksel (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xxx) - Ahmet (xxx), Burak (xxx), Mehmet Yılmaz (xx), Erhan (xxx), Sertaç (xxx) (Dk. 90 Ümit), Emir (xx) (Dk. 76 Mustafa x), Nizamettin (xx) (Dk.
STAT: Mümin ÖzkasapHAKEMLER: Yunus Dursun (xx), Çetin Öncel (xx), Mustafa Yüksel (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xxx) - Ahmet (xxx), Burak (xxx), Mehmet Yılmaz (xx), Erhan (xxx), Sertaç (xxx) (Dk. 90 Ümit), Emir (xx) (Dk. 76 Mustafa x), Nizamettin (xx) (Dk. 75 Mehmet Güven x), Hakan (xxx), Tayyib (x) (Dk. 46 Okan xxx), Zahit (xx) (Dk. 84 Mehmet Uysal)ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Hasan (x) - Zafer (xx), Mete (x) (Dk. 71 Hüseyin x), Eren (x), Ertuğrul (xx), Tarık (x), Ömer (x), Kerem (xx), Muhammet (xx), Mikail (x) (Dk. 81 Oktay), Sinan (xx)GOL: Dk. 72 Okan (Manisa FK)SARI KARTLAR: Muhammet, Ertuğral (Çorum FK) - Erhan, Nizamettin (Manisa FK)MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 48 puanla lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, ikinci devreye de galibiyetle başladı. Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayan siyah-beyazlılar karşılaşmadan 1-0 galip ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü. Manisa temsilcisine 3 puanı getiren golü 72'nci dakikada Okan kaydetti.8'inci dakikada konuk ekip Çorum FK atağında kaleci Ömer gole izin vermedi.13'üncü dakikada Nizamettin'in kullandığı serbest atışta kaleci topu uzaklaştırdı.16'ncı dakikada Sertaç'ın pasında sağ çaprazdan Zahit'in vuruşu az farkla auta çıktı.18'inci dakikada Erhan'ın pasında Zahit'in dönerek vuruşunda kaleci son anda golü önledi.31'inci dakikada sağ kanattan yapılan ortada Erhan Kara'nın vuruşu az farkla auta çıktı.45+1'inci dakikada Zahit'in ortasında Sertaç vurdu, kaleci topu kornere yolladı.64'üncü dakikada Nizamettin'in serbest vuruşunu savunma uzaklaştırdı.65'inci dakikada Ahmet'in ortasında Emir topu indirdi, Erhan'ın vuruşu direk dibinden auta çıktı.72'nci dakikada Erhan'ın pasında Okan Eken'in dokunuşunda top filelerle buluştu: 1-0.80'inci dakikada Mehmet Yılmaz'ın ortasında Okan'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.84'üncü dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Sertaç'ın vuruşu direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.Karşılaşmayı lider Manisa FK tek golle kazandı.
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı