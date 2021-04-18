Manisa FK yeni sezonda 19 Mayıs'a taşınacak
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Manisa FK yeni sezonda 19 Mayıs'a taşınacak

Manisa FK yeni sezonda 19 Mayıs'a taşınacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli. com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bitime haftalar kala şampiyonluğu erken ilan eden Manisa Futbol Kulübü'nün gelecek sezon maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayacağı öğrenildi.

Misli. com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bitime haftalar kala şampiyonluğu erken ilan eden Manisa Futbol Kulübü'nün gelecek sezon maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayacağı öğrenildi. Tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de mücadele edecek siyah-beyazlıların yıllardır sahaya çıktığı Mümin Özkasap Spor Tesisleri'ne veda edeceği açıklandı. Gençlik Spor Bakanlığı ve Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'yle gerekli temasları kuran Manisa FK'nın 1'nci Lig'de iç saha maçlarını ışıklandırma sistemi de olan 19 Mayıs Stadı'nda oynayacağı, sezon öncesi bakımdan geçecek stada daha önce Manisaspor'un 1'nci Lig'den düşmesiyle sökülüp Menemen İlçe Stadı'na takılan elektronik bilet sisteminin yeniden monte edileceği öğrenildi. Manisa FK, yıllardır liglerdeki 19 Mayıs Stadı'nda oynayan Manisaspor'un Bölgesel Amatör Lig'e düşmesinin ardından il merkezinin profesyonel tek temsilcisi olarak kaldı.


- Manisa

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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