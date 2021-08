Manisa FK'lı Dever Orgill: Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız

TFF 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferlerinden Dever Orgill, Afyonkarahisar kampında açıklamalarda bulundu.

TFF 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün yeni transferlerinden Dever Orgill, Afyonkarahisar kampında açıklamalarda bulundu. Yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten deneyimli golcü, "Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız. Hedefe ulaşmak için çok çalışıyoruz" dedi. Manisa Futbol Kulübü ailesinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Jamaikalı futbolcu, "Antalyaspor ile 1 yıl daha sözleşmem vardı ama karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık. Menajerim bana Manisa FK'nın teklifinden bahsetti. Benim için bir kulüpte en önemli şeylerin başında hedefleri ve projeleri geliyor. Takım karakteri de benim için çok önemli. Bu nedenle Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için mutluyum. Afyonkarahisar kampında verimli antrenmanlar yapıyoruz. Karakterli oyunculardan kurulu bir takımız. Hedefe ulaşmak için çok çalışıyoruzö ifadelerini kullandı.

USAIN BOLT HAYRANI

Yeni sezonda takıma en iyi şekilde katkı sağlamak istediğini vurgulayan golcü, "Kariyerimde hiçbir zaman bir gol hedefi belirlemedim. Her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bunun sözünü verebilirim. Takımın birlikte oynaması, birlikte hareket etmesi halinde gol gelir. Gol olduğunda da sevincini takım halinde paylaşırsınız. O nedenle benim gol atmamdan ziyade takımımın kazanması çok daha önemliö dedi. Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt'a olan hayranlığıyla ilgili de konuşan Orgill, "Dünyanın en hızlı atletleri Jamaika'dan çıkıyor. Atletizm artık kültürümüzün bir parçası oldu. Okullarda spor günü var ve bu spor gününde her çocuk koşmak istiyor. Büyüdükten sonra da istediği spor branşında devam edebiliyor. Ancak Jamaika'da her çocuk atletizm ile uğraşıyor. Bu bir kültür haline geldi" şeklinde konuştu.

